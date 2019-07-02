«Разобрали мусор и увидели, что цех строить не надо»: как на алтайском заводе внедряют бережливое производство

До весны 2019 года сотрудники алтайского предприятия «Межрегионэнергосервис» считали, что на заводе невозможно сделать даже элементарную уборку. Речь о том, чтобы оптимизировать процессы, и вовсе не шла. Теперь в цехах каждый день моют полы, из шкафов убрали все ненужные инструменты, а склады освободили. «Самое сложное — не бросить», — говорит член правления компании Борис Мещеряков.

С марта «Межрегионэнергосервис» участвует в президентском нацпроекте по повышению производительности труда. До 2024 года на 98 предприятиях Алтайского края с оборотом от 400 млн рублей планируется внедрить бережливое производство.

Занимаются этим приглашенные эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) из Москвы (подробнее читайте здесь). Объем бюджетных средств на 2019 год — 29 млрд рублей.

«Межрегионэнергосервис» вошел в «первую волну» предприятий, которые решили участвовать в трансформации. Завод производит котельное оборудование и поставляет его на ТЭЦ в разные регионы России и за рубеж — в Казахстан, Киргизию, Сербию.

Борис Мещеряков , член правления «Межрегионэнергосервис» ( МЭС). Наталья Вдовина

Борис Мещеряков,

член правления «Межрегионэнергосервис»:

Мы достигли той степени развития, когда при существующей системе управления дальше было двигаться нельзя. У нас были планы по реформированию предприятия в этом году. И тут мы неожиданно узнали о нацпроекте по производительности труда, поэтому подали заявку.

Самым сложным, по словам Мещерякова, оказалось менять мировоззрение. Началось все с высшего менеджмента: руководителям пришлось пройти все стадии адаптации к переменам — отрицание, торг, гнев, грусть и, наконец, принятие, рассказал он. Сейчас то же самое происходит с управленцами среднего звена и рабочими.

Почему «уборку» нельзя было сделать самим?

Борис Мещеряков говорит, что до участия в нацпроекте коллектив предприятия любые предложения о нововведениях принимал в штыки. Он уверен, что действовал принцип «нет пророка в Отечестве своем».

Люди утверждали, что на уборку и изменение процессов на заводе нет времени, ведь нужно заниматься производством продукта. Сторонние специалисты в ответ на «невозможно» сразу приводили примеры из других регионов, где бережливое производство успешно внедрено.

Это заставило сотрудников иначе посмотреть на то, что и как они делают каждый день.

Предприятие «Межрегионэнергосервис» ( МЭС). Наталья Вдовина

Что уже внедрили на заводе?

На «Межрегионэнергосервисе» были типичные проблемы предприятий, с невысокой производительностью труда — беспорядок в цехах и на рабочих местах, излишние запасы комплектующих, неоптимизированные процессы движения деталей по цеху — рабочим приходилось «наматывать» за день километры.

На первом этапе внедрения бережливого производства потребовалось описать все стадии создания продукта, сформировать новые цепочки действий и цели для всего завода.

Это уже сделано на бумаге, в реальности же «обкатывается» на пилотном участке — выбран поток по изготовлению коллектора. Руководит проектом сотрудник завода Роман Омельченко, который прошел обучение в ФЦК.

Сейчас время производства коллектора составляет 59 дней, в сентябре его планируется довести до 22 дней, а через год до 7 дней.

Предприятие «Межрегионэнергосервис» ( МЭС). Наталья Вдовина

Каковы первые результаты?

По словам Бориса Мещерякова, предприятие планировало строить новый цех. Но после того, как сделали уборку — разобрали мусор, склады, мастерские, свободная площадь увеличилась на 20%. Необходимость в новом цехе пока отпала.

Квалификация сотрудников стала расти — они учатся, читают книги и расширяют кругозор.

За три года участия в проекте перед предприятием стоит задача нарастить производительность труда на 30% - с 5 тонн продукции на одного человека в месяц до 7 тонн.

Какие есть проблемы при переходе?

Для перенастройки некоторых участков требуется остановка производства на несколько дней. Сейчас предприятие не может себе такого позволить, потому что на производстве «счет идет на часы», поясняет Мещеряков.

Предприятие «Межрегионэнергосервис» ( МЭС). Наталья Вдовина

«Ломка сознания» у сотрудников проходит нелегко. По словам Романа Омельченко, молодые рабочие воспринимают перемены в основном с интересом и энтузиазмом.

Те, кому за 50, проводят аналогии между бережливым производством и советской системой научной организации труда. У кого-то от нее остались позитивные впечатления, а у кого-то негативные. По словам Бориса Мещерякова, после того, как каждый вечер в цехе начали «мыть полы до блеска», рабочие почувствовали, что дышится легче и стали лучше относиться к переменам. Помогает и постоянный контроль.

Предприятие «Межрегионэнергосервис» ( МЭС). Наталья Вдовина

Борис Мещеряков,

член правления «Межрегионэнергосервис»:

Если бы мы сами пошли в направлении бережливого производства, то боюсь, что остановились бы где-то на середине. Самое сложное не бросить и не вернуться к прежнему состоянию. Это как курить бросает человек: держится неделю, другую, а потом стресс — и он опять закурил. Думаю, за три года реализации проекта мы выработаем дисциплину и привыкнем к новому формату работы.