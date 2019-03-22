Почему в Алтайском крае низкая производительность труда и как хотят ее повысить за полгода

Производительность труда в России в три раза ниже, чем в развитых странах. А в Алтайском крае — в среднем в два раза меньше, чем лучшие показатели по стране. «Ситуация не критическая, но удручающая», — прокомментировала эти цифры Светлана Горчакова, заместитель гендиректора Федерального центра компетенций (ФЦК). Его специалисты приехали в Барнаул, чтобы за полгода научить местные предприятия бережливому производству и в разы увеличить выработку полезного продукта на одного сотрудника.

Краткое содержание

Почему производительность труда в Алтайском крае низкая?

Когда человек покупает шариковую ручку, он готов платить за пластик, чернила, удобство. Но не за то, что кладовщик не мог пять дней принять заказ комплектующих от поставщика и простой включили в стоимость ручки. На таком примере Светлана Горчакова объяснила, почему российская продукция стоит дорого и оказывается неконкурентоспособной.

20 марта эксперт выступила на семинаре, где руководителям барнаульских предприятий рассказали, каким образом по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» будут внедрять бережливое производство и зачем это надо.

По ее словам, на многих отечественных заводах около 80% процессов проходят неэффективно. В 2017 году в России производительность труда составляла 26,5 долларов на человека за час рабочего времени. В США — 72 доллара, в Италии — 99,5, в Канаде — 53,5, в Чили — 27,6 (данные ОЭСР).

Производительность труда в России. Из архива редакции.

В Алтайском крае ситуация ситуация тоже не радужная. По данным ФЦК, на предприятиях в сфере транспорта в лучший показатель по России — 10,6 млн рублей на человека в год, в Алтайском крае — 4,8 млн, в строительстве — 2,2 млн человека по стране против 720 тыс. в регионе. Немногим лучше ситуация в обрабатывающих производствах и сельском хозяйстве.

Производительность труда в Алтайском крае. Из архива редакции.

Какие цели у нацпроекта о производительности труда?

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» был утвержден в 2018 году, до этого год существовала приоритетная программа с аналогичным названием. За это время работу провели в 16 регионах России. В 2019 году на очереди еще 20.

В нацпроекте поставлена «сверхамбициозная цель» — каждый год в среднем по стране увеличивать производительность труда на 5% с 2024 года, сказала Горчакова. И привела пример для сравнения — за все предыдущие пять лет производительность труда в России выросла только 1,2%. По ее словам, ожидается, что синергетический эффект на достижение цели окажет реализация всех 12 нацпроектов.

Предприятиям-участникам проекта придется «бежать» еще быстрее — в первый год нарастить производительность на 10%, во второй на 15%, а в третий на 30%.

«Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения», Павловск Анна Зайкова

Как показывает опыт алтайских заводов, которые стали первопроходцами во внедрении бережливого производства, этих цифр достичь вполне реально. Например, «Алтайский завод сельскохозяйственных машин» (торговая марка Veles) за четыре года увеличил производительность труда на одного сотрудника более чем в вдвое. В 2013 году 89 работников выпускали не более 18−20 единиц продукции в месяц, а в 2017-м 245 человек стали делать до 120 машин ежемесячно.

На АЗПИ удалось сократить время производства заказа с одного месяца до недели, эффективность использования оборудования выросла с 35% до 85%. На предприятии внедряют принципы бережливого производства с 2013 года.

На «Алтай-Коксе» всего за год удалось повысить производительность труда сотрудников на 62%. В 2017 году она составила 22,5 млн рублей в год на одного человека, а годом ранее — около 14 млн. рублей.

Подробнее о том, что такое бережливое производство и о кейсах алтайский компаний, читайте здесь.

«Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения», Павловск Анна Зайкова

Где теряются ресурсы?

Есть несколько основных причин потери полезных ресурсов.

1. Беспорядок Инструменты, которые используют рабочие, должны находиться под рукой и всегда быть в порядке. Их классифицируют по принципу «нужное», «иногда нужное» и «ненужное». Время работы существенно сокращается. 2. Неоптимальное размещение станков Процессы сильно замедляются, если элементы для сборки изделия приходится носить с одного конца цеха в другой. 3. Плохая организация труда Игорь Пешков, начальник по региону «Урал Сибирь» ФКЦ, рассказал историю. На одном из заводов, где работали специалисты центра, рабочий каждый день перед началом смены ходил 800 метров, чтобы включить вентиляцию в цехе и еще 400 метров, чтобы включить свет. То же он повторял в обед и вечером. За день человек «наматывал» по заводу 6−7 км. 4. Большие запасы Светлана Горчакова привела пример из опыта компании «Росатом», где она работала. 4 года назад запасы (неиспользованные ресурсы) предприятия составляли 260 млрд рублей. Кредитный портфель — 300 млрд рублей. «Если сравнить две эти величины, они сопоставимы. Чтобы обслуживать кредит, мы платили 25 млрд в год процентов. Запасы — это замороженные деньги. Их можно пустить в развитие. Если ничего с ними не делать, то года через два они превращаются в неликвиды», — сказала она. 5. Неравномерная загрузка персонала На многих предприятиях есть сотрудники, которые работают по 12−14 часов, и те, кто работает только 2 часа, а остальное время сидит. Важно перераспределить обязанности так, чтобы каждый работал по 8 часов.

Эффект от инициатив работников Алтай-Кокса превысил 3 млн рублей Фото: архив ОАО «Алтай-Кокс»

Как будут внедрять бережливое производство?

Сотрудники ФЦК в течение трех месяцев будут находиться на предприятии и анализировать, как протекают производственные процессы. Они не станут вмешиваться в технологии производства, а посмотрят только на его организацию.

После этого выберут пилотный процесс для трансформации. Продукт, который в ходе него производится, должен занимать существенную долю в выручке предприятия. На поток посмотрят «от склада — до склада», то есть оценят от начала до конца на всех участках.

Вместе с руководством завода составят план, какие улучшения можно внедрить. Параллельно пройдет обучение задействованных сотрудников на площадке и в учебных классах. В следующие три месяца специалисты ФЦК будут удаленно консультировать предприятие по внедрению бережливого производства. Дальше предполагается, что завод сможет сам тиражировать успешный опыт на другие процессы в течение 2,5 лет.

Производство. Промышленность. Анна Зайкова

Участники также смогут получить льготное финансирование от Фонда развития промышленности — 50−300 млн рублей на 5 лет под 1%. А некоторых сотрудников предприятий отправят на переподготовку — в этом году в регионе ее пройдут 500 человек, рассказал Павел Дитятев, министр экономического развития Алтайского края.

Какие алтайские предприятия уже прошли отбор?

Первая волна реализации нацпроекта в Алтайском крае стартовала две недели назад. В ней участвуют два предприятия — «Барнаульский котельный завод» («Сибэнергомаш») и «Межрегионэнергосервис».

Вторая начнется в июне. Туда уже выбраны три участника — ЖБИ «Сибири», «Редукционно-охладительные установки», «Алттранс». Есть еще несколько вакантных мест.

В Алтайском крае за пять лет предполагается трансформировать 98 предприятий. 36 силами ФКЦ, 39 региональным центром компетенций, специалистов для которого подготовят в текущем году. Еще 23 предприятия пройдут путь самостоятельно — это те, кто уже имеет опыт в повышении производительности труда. Им окажут помощь в обучении.

«Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения», Павловск Анна Зайкова

Кто еще может попасть в нацпроект?

Нужно подать заявку на сайте Производительность.рф. Там же есть много информации о ФЦК и опыте заводов, где уже внедрили бережливое производство.

В Алтайском крае всего 140 предприятий соответствуют критериям нацпроекта. Годовая выручка должна быть в диапазоне от 400 млн до 30 млрд рублей в год. Доля иностранного капитала не более 25%. Предприятие должно работать в одной из четырех отраслей — обрабатывающее производство, строительство, сельское хозяйство, транспорт.

Очень важный критерий, который оценивается на собеседовании, — заинтересованность директора. Без этого проект обречен на провал. В 2018 году эксперты ФЦК объехали для оценки 11 алтайских предприятий.

Участие в проекте бесплатное. ФКЦ оказывает услуги на основе соглашения, которое подписывают с компанией. По словам Светланы Горчаковой, государству важно заинтересовать в первую очередь крупный бизнес. Эффект от внедрения бережливого производства на больших предприятиях сильно скажется на уровне производительности труда в стране в целом.

Алтай-Кокс признан самым производительным предприятием региона. Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Что известно о ФЦК

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда был создан в 2017 году специально для реализации приоритетной госпрограммы. По словам Светланы Горчаковой туда вошли лучшие специалисты в этой области с ведущих компаний — «Газпром», «Сбербанк», Coca-Cola, «Мираторг», «Роскосмос» и других.

Сама Горчакова 9 лет работала на «Росатоме». В госкорпорации, по ее словам, была проведена серьезная работа по увеличению производительности труда. В 2009 году этот показатель был 3 млн рублей на человека в год, сейчас 7 млн рублей. Горчакова говорит, что для такой большой компании (350 предприятий по стране), это существенный рост.