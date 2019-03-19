7 миллиардов оттенков серого. Алтайские налоговики грозят вывести из тени зарплатные налоги

Налоговая служба может собирать в Алтайском крае на 7 млрд рублей больше налога на доходы физлиц (НДФЛ), чем сейчас. Столько за 9 месяцев 2018 года составила разница между тем, что налоговая могла получить, если бы все платили среднюю зарплату по отраслям, и тем, что в итоге собрала. Налоговики намерены «найти» эти деньги. Как и что этому мешает, обсудили чиновники и бизнес на публичных слушаниях 15 марта.

Краткое содержание

Эти деньги скрыты в «серой» зоне трудовых отношений. Теневая занятость в Алтайском крае, по оценкам профсоюзов, сейчас составляет около 40%. Это тот потенциал НДФЛ и социальных взносов, за который готовы побороться налоговики. В ведомстве говорят прямо: «Мы все видим». Их технические возможности позволяют выявить почти все нарушения. И нет сомнений, что ими воспользуются — рано или поздно.

Однако налоговики уже давно взяли курс на профилактику по принципу: мы вас предупредили — делайте выводы, исправляйтесь, потом будет поздно.

Юрий Куриленко,

руководитель краевого управления Федеральной налоговой службы:

Чтобы наша работа не стала каким-то жупелом либо откровенной агрессивной, мы проводим политику профилактики и переговоров.

касса Михаил Хозяйкин

Кто под прицелом?

Беспокоиться нужно в первую очередь тем предприятиям, у которых большой разрыв между зарплатами, которые платят они, со средним показателем по отрасли (его публикует Алтайкрайстат). Для налоговой это первый звоночек.

В зоне риска оказываются и те, кто платит МРОТ или ниже. Причем в коммерческом секторе «минималка» оценивается в том числе по размеру, закрепленному в трехстороннем соглашении между властями, профсоюзами и бизнесом. А она на 2019 год составляет 13 тысяч плюс районный коэффициент — итого почти 15 тысяч.

Отказаться от выполнения соглашения компания теоретически может. Но только аргументированно. В этом году отказаться попытались несколько десятков фирм. Но обоснованными признали единицы отказов — в основном тех компаний, которые используют труд инвалидов. А список остальных, в числе которых, например, «Ростелеком» и «МегаФон», профсоюз решил передать в налоговую, где этим данным «найдут должное применение», как сказал глава крайсовпрофа Иван Панов.

Иван Панов. Анна Зайкова

Кто в лидерах среди подозреваемых

Больше всего сокрытием сотрудников и зарплат грешит торговля, сообщили представители и налоговой, и краевого управления по труду.

«Большинство предприятий здесь выплачивают зарплату ниже средней по отрасли, а в ряде случаев — и ниже МРОТ», — сказала Наталья Бондаренко, замруководителя УФНС.

При показателе средней заработной платы по отрасли в 19,9 тысяч рублей торговля в отчетности показывает лишь 12,7 тысяч.

Дальше идут сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, перевозки, клининг. Общее число сотрудников, по которым недоплачен НДФЛ, налоговая оценивает в 10 тысяч человек.

Налоги. Altapress.ru.

Хотя предприниматель из Троицкого района Андраник Мгдесян сказал, что цифры эти неверные:

Вы показывали, что в строительстве нелегально работает 7%. Я сам строитель, у вас цифры неправильные. У нас очень много нетрудоустроенных людей, которые калымят — бригадами работают.

Как действует налоговая?

Определив подозрительного налогоплательщика, УФНС анализирует все его хозяйственно-финансовые связи, отчетность, запрашивает банковские выписки и т. д.

Если становится ясно, что, скорее всего, предприниматель нарушает закон, ему предлагают самому исправиться.

Если он отказывается, то налоговая включает «тяжелую артиллерию» — выезжает с проверкой и доказывает, в том числе с помощью полиции, схемы ухода от уплаты налогов.

Бизнес. СС0

Примеры того , как уводят зарплаты в тень

На публичных слушаниях налоговики привели примеры основных схем сокрытия реальных работников и их зарплат.

Пример 1. Директор — сам себе работник. Компания оказывает клининговые услуги. Анализ расчетного счета показывает, что она обслуживает 20 предприятий. Зарплату получает только директор. У него как физлица есть 14 счетов, куда поступают деньги за оказанные услуги. Эти деньги обналичиваются. «Мы видим факт сокрытия выручки и игнорирование уплаты зарплатных налогов», — комментирует Ирина Смирнова, начальник профильного отдела УФНС. Пример 2. «Свой» предприниматель В клининговой компании численность работников росла из года в год, а выручка снижалась. Компания перестала участвовать в госзакупках, заменив себя на преемника — предпринимателя, который работает на «упрощенке». Выяснилось, что до госрегистрации он был работником этой организации. Предприниматель не имеет сотрудников и у него нет расходов. При этом по бумагам он системно выполняет все работы, которые в жизни требуют и штата, и расходов. На его личный счет перечисляется 75% выручки компании с комментарием «хознужды». Пример 3. «Липовые» подрядчики Строительная компания выигрывает тендер, для его выполнения привлекает субподрядчиков. У тех, согласно банковским выпискам, отсутствуют какие-либо расходы и штат. Субподрядчики перечисляют деньги на счета компаний-однодневок, а те — предоставляют займы физлицам, перечисляя деньги на их карты. Деньги обналичивают в банкомате. Пример 4. Компенсации понарошку Компания по перевозке грузов, выплачивая низкую зарплату сотрудникам, регулярно выделяет им компенсации за выездной характер работы, сравнимые по размеру с самой зарплатой, а то и выше. Также налоговая установила, что с расчетного счета компании переводились большие суммы на специальные счета. Деньги затем перечислялись на карты определенных сотрудников, а те снимали их в банкомате. Пример 5. Каждый работник — ИП Компания регулярно переводила суммы на расчетные счета предпринимателей, которые раньше в ней работали. Декларации этих ИП отправлялись с IP-адреса этой же компании. Налоговая сделала вывод, что их отчетность составляла бухгалтерия предприятия, а сотрудников специально перевели на ИП.

Бизнес. СС0.

Почему бизнес против?

Однако такая животрепещущая тема не могла не вызвать дискуссии. «Сегодня работодателям слишком выгодно работать в тени», — сказал Иван Панов.

Предприниматель из Камня-на-Оби поставил вопрос ребром:

Я вышел на улицу, а у меня дороги нет. Я пришел в школу к детям, а там линолеум, который 40 лет назад постелили. Как к этому подойти? Какой человек будет платить налоги, если он не видит, где они применяются? Статья 19 Конституции гласит, что мы все равны. В чем равенство?

Юрий Куриленко признался, что крик души предпринимателя ему понятен. Но, подчеркнул он, этот вопрос, скорее, к политикам — налоговая никаких решений не принимает, она — исполнитель.

Юрий Куриленко. Предоставлено пресс-службой УФНС России по Алтайскому краю.

Юрий Куриленко,

руководитель краевого управления Федеральной налоговой службы:

Как гражданин я могу сказать: то, что было 10 лет назад, и сейчас — это огромная разница. Даже в Камне-на-Оби. Да, мы переживаем трансформацию, но мирно переживаем, за что уже нужно сказать спасибо. И маленькими шагами движемся вперед. Мы часто разговариваем с руководителями муниципалитетов, депутатами. И все вопиют. Но делать-то никто ничего не хочет. А это вообще-то их обязанность. В том же Камне-на-Оби люди по большому счету не осознают, что все вокруг дают налоги, в том числе и их. Не будет налогов, и не будет дороги, даже плохой, и света тоже не будет, потому что никто не возьмется содержать инфраструктуру. Масштабы страны по-другому работать не позволяют.

Не платить за работника налоги по зарплате

Андраник Мгдесян, вообще предложил избавить бизнес от обязанности платить зарплатные налоги. Он считает, что в Конституцию нужно вернуть статью, которая обязывает гражданина трудоспособного возраста иметь работу. Вот пусть он сам, считает предприниматель, и платит.

Андраник Мгдесян,

глава ассоциации предпринимателей Троицкого района:

Я послушал вас и мне показалось, что налоговая — это Золушка. Вам посыпали всякого мусора, и вы сидите по зернышку выбираете: белое-черное, большое-маленькое. Зачем?

Куриленко в ответ поблагодарил за оценку тяжелого труда налоговой и ответил, что собирать налоги с бизнеса все же проще, чем с каждого гражданина.

Юрий Фриц. Анна Зайкова , altapress.ru

В граждане тем временем сами активно просят работодателей увести их в тень. На это обратил внимание Юрий Фриц, глава Алтайского союза предпринимателей:

Работники просят сделать зарплату меньше или совсем убрать из официального поля. Причины разные называют: «у меня исполнительное производство», «я пенсионер, и у меня это влияет на размер выплат», «я лишаюсь компенсаций по коммуналке». Доходит и до категоричных угроз уволиться. А специалисты бывают ценные. Как поступать предпринимателю в этой ситуации?

Юрий Куриленко назвал этот вопрос экзистенциальным. По его мнению, работник, который готов обманывать государство, может то же самое сделать и с работодателем. Главный налоговик края считает, что работодатель должен обезопасить себя от рисков, которые несет неформальное трудоустройство.

Юрий Куриленко,

руководитель краевого управления Федеральной налоговой службы:

Занимать сторону работника, чтобы его сохранить? Так это каждый на своих весах меряет. Это же все считается: что работодатель потеряет в одном случае, а что в другом.

Иван Панов призвал налоговую относиться к бизнесу, работающему в серой зоне, все-таки не только как к злостным нарушителям, но и как к потенциальным плательщикам.

Иван Панов,

глава крайсовпрофа:

Нам нужно понять, где мы не дорабатываем. Но и работодателей нужно стимулировать, чтобы они выходили из тени. К сожалению, политика последних лет способствует усугублению ситуации в части увеличения налоговой нагрузки, штрафов и т. д.

Деньги. Рубли. Монеты. СС0

Накажут ли , если обелить зарплату?

Законодательно такая амнистия не предусмотрена, сказала Ирина Смирнова. Ответственность может возникнуть.

Ирина Смирнова,

начальник отдела краевого управления Федеральной налоговой службы:

Но если плательщик полностью пересматривает свои обязательства и начинает платить добросовестно со следующего отчетного периода, мы его назад, к штрафным санкциям, не толкаем.

Куриленко добавил, что налоговой выгоднее получить дополнительные платежи НДФЛ, чем копаться в прошлом плательщика, «если это не откровенная криминальная ситуация».