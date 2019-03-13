Четыре рубцовские казны: что можно сделать на налоги «Марии-Ра» в Алтайском крае

Из более чем 8 миллиардов рублей, что заплатила в виде налогов и взносов «Мария-­Ра» в 2018 году, почти семь остались в региональном и местных бюджетах. Много это или мало? Чтобы понять, мы решили представить, что можно сделать на эти деньги в Алтайском крае в разных сферах.

Денег, которые вносит в местный бюджет крупнейший налогоплательщик региона, достаточно, чтобы кардинально решить одну или даже несколько серьезных проблем в какой-то конкретной сфере жизни Алтайского края. Но только в одной.

В коммунальном хозяйстве

1. Заметно обновить сети в Барнауле

Состояние тепловых, водопроводных и канализационных труб — больной для краевой столицы вопрос, что продемонстрировала череда крупных аварий в конце января — начале февраля. 3,4 млрд рублей планируют вложить в модернизацию инфраструктуры (главным образом сетей) «Барнаульский водоканал» и мэрия.

Это позволит:

— на 30−40% снизить число повреждений на канализационных коллекторах;

— на 25% сократить количество аварий на водопроводах.

1,9 млрд рублей вложит «Сибирская генерирующая компания» в модернизацию и строительство тепловых сетей и оборудования ЦТП в 2019 году. Это значительно больше, чем прежде, и позволит заменить более 40 км труб (в 2018 году — 14 км).

Коммунальная авария в Барнауле. Михаил Хаустов

Цифры 57% составляет износ сетей водо­канала в Барнауле.

10 км сетей «Барнаульский водоканал» меняет ежегодно.

30−40 км сетей нужно менять , чтобы износ не рос , а сокращался.

чтобы износ не рос а сокращался. 700 км из 1300 км теплосетей в Барнауле — в зоне «особого риска» ( 54% от общего числа).

2. Годами отапливать города

Барнаул — 2 года. В 2019-м потребители ТЭЦ заплатят СГК 3,3 млрд рублей, по данным краевого управления по тарифам.

Бийск — 6 лет. «Бийскэнерго» в 2019 году получит выручку 1,1 млрд рублей.

В транспортной системе

1. Привести в порядок дороги в Барнауле и пригороде

С 43% до 63% выросла в течение 2017 и 2018 годов доля дорог в Барнауле и в радиусе 50 км от него (включая Новоалтайск), которые соответствуют нормативам. Это стоило 3 млрд рублей.

Получается, за 7 млрд можно привести в порядок оставшиеся 37%. Даже с учетом резкого увеличения цен на битум, которое беспокоит дорожников с середины 2018 года.

Автобус 37-го маршрута в Барнауле fotobus.msk.ru

2. Заменить почти весь общественный транспорт в Барнауле

По данным комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, ежедневно на улицы Барнаула выходят:

— 360 больших автобусов,

— 140 трамваев,

— 45 троллейбусов.

80% составляет износ автобусов (по оценке «Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула»), 97% — износ трамваев и троллейбусов (по данным «Горэлектротранса»).

Стоимость новых транспортных средств:

— трамваи — от 20 млн рублей,

— троллейбусы — от 15 млн рублей,

— большие автобусы — от 8 млн рублей.

Таким образом, на 7 млрд рублей можно заменить все автобусы и троллейбусы, а также купить около 300 новых вместительных автобусов.

Осенний споттинг в Барнаульском аэропорту. Алексей Мартышкин , vk.com/martyishkin

3. Модернизировать аэропорт

На это требуется около 6,5 млрд рублей. Из них: 4 млрд рублей — на реконструкцию перрона и взлетно-посадочной полосы (ВПП). Ее построили полвека назад, и теперь покрытие необходимо обновить. В августе губернатор Алтайского края Виктор Томенко просил на это деньги у президента Путина, но пока регион так и не попал в соответствующую программу;

2,4−2,7 млрд рублей — во столько оценивают строительство нового терминала и реконструкцию существующего.

Эти деньги планирует вложить один из собственников аэропорта — компания «Новапорт». По предварительным данным, на воплощение проекта в жизнь потребуется около 5 лет.

Промышленность. Трактор. СС0

В промышленности

1. Запустить или приобрести сразу несколько заводов

Вот примеры двух подобных проектов:

2 млрд рублей. Завод по производству кожевенных изделий группы компаний «Русская кожа» в Заринске. Заработает весной-летом 2019 года. + 4,6 млрд рублей. Птицефабрика «Алтайский бройлер». За столько группа «Черкизово» купила ее в декабре 2018 года.

1 млрд рублей. Завод «Троицкий маслосыродел» компании «Киприно». Она строит новый сыр­ный цех на 120 тонн молока и сырохранилище площадью 4 тыс. квадратных метров. Запуск — в сентябре 2019 года. + 6 млрд рублей. Деревообрабатывающий комбинат, который построила в Павловске компания «Алтайлес». Он заработает в марте.

Недвижимость Барнаула. Рублёвка. Анна Зайкова

В недвижимости

1. Построить квартал в центре города

Стоимость строительства трехподъездного 16-этажного дома в районе ТРЦ Galaxy в Барнауле составляет чуть менее полумиллиарда рублей (согласно проектной декларации одного из застройщиков). Таким образом, теоретически на месте частного сектора можно возвести целый район из 14 многоэтажек.

2. Расселить все аварийные дома в Барнауле

215 многоквартирных домов краевой столицы признаны аварийными и подлежащими сносу. В них проживает более 2,5 тысячи семей. По данным городской администрации, для их расселения требуется 4,5 миллиарда рублей.

Оставшихся денег хватит на то, чтобы обеспечить жильем примерно 2,5 тысячи сирот.

Аварийный дом на Тимуровской , 32. altapress.ru

3. Капитально отремонтировать 2 тыс. многоэтажек

В 2019 году по краевой программе на капитальный ремонт многоквартирных домов выделят 1,2 миллиарда рублей. Работы проведут в 331 многоквартирном доме.

В социальной сфере

1. Открыть сразу несколько соцобъектов

Например:

— 2 поликлиники в Барнауле (каждая по 900 млн рублей — столько будет стоить та, что начнут строить на Лазурной, 46 во втором квартале 2019 года);

— 14 детских садов по всему краю (столько хотят построить в 2019—2021 годах на 2 млрд рублей);

— 7 школ с бассейном на 550 учеников в Барнауле (каждая стоит около 450 млн руб­лей).

2. Выплатить каждому пенсионеру по 9 тыс. рублей единовременно

Таких в Алтайском крае 766 тысяч человек. Это люди, которые получают все виды пенсий — по старости, инвалидности и другие.