Почему масштабная реформа в техникумах Алтая не побеждает дефицит рабочих

Уже пять лет в Алтайском крае растет спрос на среднее профессиональное образование (СПО), сообщили в региональном минобре. Отрасль переживает масштабную реформу. В 2018 году на перевооружение техникумов было направлено 300 млн рублей — максимальная сумма за 10 лет. Но на рынке труда в крае по-прежнему жесточайший дефицит рабочих кадров. Altapress.ru разбирался, в чем суть изменений в СПО и когда ждать отдачу от реформы.

Краткое содержание

Почему многие абитуриенты в Алтайском крае выбирают колледжи

На 7,5% выросло количество студентов в учреждениях СПО Алтайского края за пять лет, по данным минобра региона. Число желающих поступить туда увеличивается в среднем на 7% ежегодно. Конкурс аттестатов по многим специальностям стремится к пятерке.

На ряд специальностей стабильно складывается высокий конкурс. Так, по результатам приемной кампании 2018/19 года конкурс пять человек на место был на такие профессии:

«банковское дело»,

«правоохранительная деятельность»,

«информационные системы и программирование» и другие.

Три человека на место — «финансы», «архитектура», «адаптивная физкультура» и так далее.

Демонстрационный экзамен в Алтайской академии гостерпиимства. altag.ru

Министр образования Максим Костенко назвал несколько причин роста популярности техникумов и колледжей.

Причины привлекательности СПО

1. Доступное жилье Студентам колледжей проще решить вопрос с общежитием, что актуально для сельской молодежи. Некоторые и вовсе учатся, не уезжая из родной деревни или города, потому что сеть учреждений СПО в крае обширная. 2. Возможность зарабатывать Образование носит прикладной характер. Студенты начинают зарабатывать уже во время учебы. К тому же саму учебу они заканчивают раньше, чем студенты вузов. 3. Желание уйти от ЕГЭ По словам Костенко, более половины выпускников девятых классов в Алтайском крае идут в колледжи. И им не нужно сдавать ЕГЭ — они проходят по конкурсу аттестатов. 4. Доступная стоимость обучения В среднем она составляет 35−40 тыс. рублей в год вместо 100 тыс. рублей и более в вузе. По некоторым специальностям — 30 тыс. рублей в год.

Представитель компании HeadHunter Елана Таращук назвала еще несколько факторов. Эксперт отметила, что в последнее время поступать в техникумы стали дети, рожденные в 2000-х годах, когда наблюдались всплески рождаемости. То есть абитуриентов стало больше.

Елана Таращук,

представитель компании HeadHunter:

Ко многим родителям (а они все-таки во многом определяют выбор ребенка) пришло понимание, что для получения профессии, которая сможет обеспечить в будущем, далеко не всегда необходимо высшее образование. Сюда же можно добавить сокращение бюджетных мест в вузах.

Студенты. Анна Зайкова

Она также отмечает влияние информационного фона: последние десять лет много делалось, чтобы донести информацию про рабочие профессии, про возможности, которые они дают.

Елана Таращук,

представитель компании HeadHunter:

Например, сейчас уже многие знают, что профессиональные рабочие очень востребованы на рынке труда, у них реально хорошие серьезные зарплаты, которые есть далеко не у всех офисных сотрудников.

Совокупный результат всего этого — рост интереса среди школьников к среднему специальному образованию, резюмировала она.

Обучение в колледже дает отсрочку от армии студентам в возрасте до 20 лет, которые поступили после 9-го класса.

Новые учебные лаборатории для IT-специалистов в АПЭК. altapress.ru

Как изменяется система СПО в Алтайском крае

Интерес к СПО растет еще и потому, что система действительно изменяется. За последние 10 лет она пережила много преобразований, констатирует Максим Костенко.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Например, в 2013 году объединили среднее специальное образование (техникумы) и начальное профессиональное (училища). Теперь используется один термин для всех учреждений — среднее профессиональное образование, а название они могут выбрать себе сами любое. К тому же управление СПО передали с федерального уровня на региональный.

Перемены коснулись не только формы, но и содержания образования. Вот самые главные новшества, которые недавно ввели.

1. Учат востребованным специальностям Сейчас колледжи ориентируют свои программы на топ-50 наиболее востребованных профессий, который составил Минтруд РФ в 2015 году, в регионе такой перечень утвержден в 2018 году. По данным регионального минобра, в 2019/20 учебном году учреждения СПО в крае обучали студентов по 13 профессиям и специальностям из указанного списка (например, «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «повар», «кондитер», «сетевое и системное администрирование», «информационные системы и программирование», «гостиничное дело» и другие). Двум профессиям с текущего года будут обучать впервые: «мастер столярно-плотницких, паркетных и стекольных работ» и «графический дизайнер». 2. Совершенствуют учебные лаборатории В 2018 году на обновление материально-технической базы колледжей Алтайского края было направлено 300 млн рублей — это максимальная сумма за последние 10 лет. На эти деньги провели масштабное перевооружение образовательных учреждений — закупили оборудование, максимально близкое к требованиям работодателей, рассказал Максим Костенко. Вот несколько примеров. Алтайский политехнический техникум: закупили современные станки с ЧПУ.

Алтайский промышленно-экономический колледж: оборудовали несколько лабораторий для обучения IT-специалистов разных направлений.

Алтайская академия гостеприимства: создали лаборатории для подготовки поваров и кондитеров.

Барнаульский государственный педагогический колледж: открыли современную лабораторию дошкольного образования. По словам Костенко, техперевооружение в большей или меньшей степени коснулось всех учреждений СПО. 3. Переходят на демонстрационный экзамен На базе новых лабораторий в техникумах начали проводить новый вид выпускного экзамена — демонстрационный. В комиссию входят не только преподаватели учреждения, но и независимые эксперты — представители работодателей и других колледжей. Суть экзамена в том, чтобы проверить, что научился делать студент. По его итогам он должен продемонстрировать некий готовый продукт. Сейчас на демонстрационный экзамен перешли около пяти учреждений СПО в Алтайском крае. Предполагается, что до 2024 года, когда завершится реализация нацпроекта «Образование», он будет введен в 23 учреждениях. 4. Используют дуальное обучение Дуальное обучение — это обучение в техникуме при активном участии работодателя. Используются разные формы: либо студентов забирают на реальные производственные площадки и обучают там, либо специалисты из бизнеса ведут занятия в колледжах. Сейчас дуальное обучение практикуют в 26 учреждениях СПО в Алтайском крае, в нем задействовано 336 предприятий и организаций. 5. Включаются в движение WorldSkills Ключевая идея международного движения WorldSkills (от англ. «мировые навыки») — создать единое образовательное пространство. Чтобы специалисты одной профессии одинаково котировались в разных странах мира. Систему придумали в Испании в 1947 году, и за полвека она распространилась по всему миру. «Сейчас это рамка — методологическая и методическая. Она касается не содержания, а методологии, методики обучения студентов СПО», — пояснил Максим Костенко. Россия присоединилась к движению в начале 2010-х годов. Алтайский край — в 2016-м всего с одной компетенцией, в 2018-м их было уже восемь. В регионе есть призеры и победители международных чемпионатов WorldSkills по разным профессиям.

Максим Костенко , министр образования и науки Алтайского края. Анна Зайкова.

Мнение власти: «Золотая молодежь учится в колледжах»

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Постсоветские представления об СПО уходят в прошлое. Раньше думали, что туда идут те, кто не нашел себя и не может поступить в вуз. Сейчас там другой контингент. Мы можем смело говорить, что сегодня золотая молодежь учится в колледжах. Туда идут мотивированные абитуриенты, они ориентируются на практическую деятельность. А уже потом думают, нужно ли им высшее образование, и если ответ «да», то в вузы они идут с четким понимаем ответа на вопрос «зачем?».

У работодателей по-прежнему дефицит рабочих кадров

Многие алтайские работодатели сотрудничают с образовательными учреждениями. Но большинство из тех, с кем общаются корреспонденты altapress.ru, пока не замечают улучшений на рынке труда при поиске сотрудников, владеющих рабочими специальностями.

Вакансий на позицию пекаря, слесаря, сварщика в два-три раза больше, чем соискателей, а фрезеровщика, сыродела, газорезчика — в четыре-пять раз, таковы данные интерактивного портала по труду и занятости населения Алтайского края за I квартал 2019 года.

Рабочий. Eneas , is licensed under CC BY 2.0 , part from original

У компании «Алтайэнерго» заключены соглашения с пятью колледжами, она участвует в программе дуального обучения, берет студентов на практику, проводит стажировки для преподавателей техникумов и другие мероприятия. Тем не менее предприятию все равно не хватает электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей, особенно в селах. Об этом рассказала Ирина Шмыкова, заместитель начальника управления оформления трудовых отношений и развития персонала «Алтайэнерго».

Эффект от сотрудничества, по ее словам, все же хороший. «Алтаэнерго» работает с колледжами с 2009 года, и значительная часть тех студентов, которые проходят практику на предприятии, возвращаются на работу.

Дефицит официантов и поваров испытывает ресторан «Вельвет», который участвует в аттестации студентов колледжей и консультирует их перед профессиональными соревнованиями. Предприятию «СиСорт» не хватает операторов лазерных и гибочных станков — их в техникумах Барнаула не готовят.

Ресторан. Повар. СС0

Имеющиеся рабочие кадры стареют — например, токари, сварщики. Многие уходят на пенсию, а тем, кто вновь устраивается, больше 40 лет, рассказал Алексей Бурдовицын, гендиректор предприятия «АлтайСтройМаш».

Куда уходят выпускники колледжей

Алексей Бурдовицын знает о том, что в техникумах сейчас высокий конкурс на некоторые специальности — по несколько человек на место. И он задается вопросом: куда эта молодежь идет работать? Вряд ли по специальности, заключает он, раз молодых специалистов практически нет.

Ирина Шмыкова отмечает, что 60−70% выпускников колледжей уходят в армию — и это проблема. Ведь через год связь с предприятием, где они стажировались, слабеет — кто-то остается служить дальше, кто-то находит работу не по специальности. Еще часть студентов рассматривают СПО как ступень к вузу.

Студенты. Анна Зайкова

Большинство работодателей, опрошенных altapress.ru, слышали о реформе в колледжах, но ее влияние на предприятиях не ощутили. Только в «Алтайэнерго» отметили, что техникумы стали больше подстраиваться под предприятие. Работодатели сходятся во мнении, что престиж рабочих профессий требуется повышать на государственном уровне.

Алексей Бурдовицын,

гендиректор предприятия «АлтайСтройМаш»

В советское время снимали много хороших фильмов о рабочих людях. Старшее поколение наших сотрудников воспитывалось на них. Сейчас такого нет.

По мнению Ирины Шмыковой, стоит обратить внимание и на уровень зарплат рабочих.

Елана Таращук считает, что пройдет немало времени, пока решится вопрос с дефицитом рабочих кадров. «Слишком большой провал в этой сфере произошел в 1990-е годы, когда закрылись производства и рабочим пришлось срочно менять профессию», — говорит она.

Мнение работодателя: «Российское ПТУ — это безысходность»

Анастасия Ельцова , руководитель отдела персонала компании «СиСорт». пресс-служба «СиСорт».

Анастасия Ельцова,

руководитель отдела персонала компании «СиСорт»:

Ребята идут в колледжи от безысходности — плохо учатся, не могут сдать экзамены в школе. Это большая беда системы. В той же Германии среднее профессиональное образование престижно. Люди осознанно становятся автомеханиками или строителями. Российское ПТУ — это безысходность. И даже слово «пэтэушник» до сих пор имеет негативное значение.