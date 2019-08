Почему масштабная реформа в техникумах Алтая не побеждает дефицит рабочих

На 7,5% выросло количество студентов в учреждениях СПО Алтайского края за пять лет, по данным минобра региона. Число желающих поступить туда увеличивается в среднем на 7% ежегодно. Конкурс аттестатов по многим специальностям стремится к пятерке.

На ряд специальностей стабильно складывается высокий конкурс. Так, по результатам приемной кампании 2018/19 года конкурс пять человек на место был на такие профессии:

Три человека на место — «финансы», «архитектура», «адаптивная физкультура» и так далее.

Министр образования Максим Костенко назвал несколько причин роста популярности техникумов и колледжей.

Представитель компании HeadHunter Елана Таращук назвала еще несколько факторов. Эксперт отметила, что в последнее время поступать в техникумы стали дети, рожденные в 2000-х годах, когда наблюдались всплески рождаемости. То есть абитуриентов стало больше.

Она также отмечает влияние информационного фона: последние десять лет много делалось, чтобы донести информацию про рабочие профессии, про возможности, которые они дают.

Совокупный результат всего этого — рост интереса среди школьников к среднему специальному образованию, резюмировала она.

Интерес к СПО растет еще и потому, что система действительно изменяется. За последние 10 лет она пережила много преобразований, констатирует Максим Костенко.

Перемены коснулись не только формы, но и содержания образования. Вот самые главные новшества, которые недавно ввели.

Многие алтайские работодатели сотрудничают с образовательными учреждениями. Но большинство из тех, с кем общаются корреспонденты altapress.ru, пока не замечают улучшений на рынке труда при поиске сотрудников, владеющих рабочими специальностями.

Вакансий на позицию пекаря, слесаря, сварщика в два-три раза больше, чем соискателей, а фрезеровщика, сыродела, газорезчика — в четыре-пять раз, таковы данные интерактивного портала по труду и занятости населения Алтайского края за I квартал 2019 года.

Рабочий.