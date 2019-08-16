Почему масштабная реформа в техникумах Алтая не побеждает дефицит рабочих

Почему многие абитуриенты в Алтайском крае выбирают колледжи
На 7,5% выросло количество студентов в учреждениях СПО Алтайского края за пять лет, по данным минобра региона. Число желающих поступить туда увеличивается в среднем на 7% ежегодно. Конкурс аттестатов по многим специальностям стремится к пятерке.
На ряд специальностей стабильно складывается высокий конкурс. Так, по результатам приемной кампании 2018/19 года конкурс пять человек на место был на такие профессии:
- «банковское дело»,
- «правоохранительная деятельность»,
- «информационные системы и программирование» и другие.
Три человека на место — «финансы», «архитектура», «адаптивная физкультура» и так далее.
Министр образования Максим Костенко назвал несколько причин роста популярности техникумов и колледжей.
Причины привлекательности СПО
1. Доступное жилье
Студентам колледжей проще решить вопрос с общежитием, что актуально для сельской молодежи. Некоторые и вовсе учатся, не уезжая из родной деревни или города, потому что сеть учреждений СПО в крае обширная.
2. Возможность зарабатывать
Образование носит прикладной характер. Студенты начинают зарабатывать уже во время учебы. К тому же саму учебу они заканчивают раньше, чем студенты вузов.
3. Желание уйти от ЕГЭ
По словам Костенко, более половины выпускников девятых классов в Алтайском крае идут в колледжи. И им не нужно сдавать ЕГЭ — они проходят по конкурсу аттестатов.
4. Доступная стоимость обучения
В среднем она составляет 35−40 тыс. рублей в год вместо 100 тыс. рублей и более в вузе. По некоторым специальностям — 30 тыс. рублей в год.
Представитель компании HeadHunter Елана Таращук назвала еще несколько факторов. Эксперт отметила, что в последнее время поступать в техникумы стали дети, рожденные в 2000-х годах, когда наблюдались всплески рождаемости. То есть абитуриентов стало больше.
Елана Таращук,
представитель компании HeadHunter:
Ко многим родителям (а они все-таки во многом определяют выбор ребенка) пришло понимание, что для получения профессии, которая сможет обеспечить в будущем, далеко не всегда необходимо высшее образование. Сюда же можно добавить сокращение бюджетных мест в вузах.
Она также отмечает влияние информационного фона: последние десять лет много делалось, чтобы донести информацию про рабочие профессии, про возможности, которые они дают.
Елана Таращук,
представитель компании HeadHunter:
Например, сейчас уже многие знают, что профессиональные рабочие очень востребованы на рынке труда, у них реально хорошие серьезные зарплаты, которые есть далеко не у всех офисных сотрудников.
Совокупный результат всего этого — рост интереса среди школьников к среднему специальному образованию, резюмировала она.
Обучение в колледже дает отсрочку от армии студентам в возрасте до 20 лет, которые поступили после 9-го класса.
Как изменяется система СПО в Алтайском крае
Интерес к СПО растет еще и потому, что система действительно изменяется. За последние 10 лет она пережила много преобразований, констатирует Максим Костенко.
Максим Костенко,
министр образования Алтайского края:
Например, в 2013 году объединили среднее специальное образование (техникумы) и начальное профессиональное (училища). Теперь используется один термин для всех учреждений — среднее профессиональное образование, а название они могут выбрать себе сами любое. К тому же управление СПО передали с федерального уровня на региональный.
Перемены коснулись не только формы, но и содержания образования. Вот самые главные новшества, которые недавно ввели.
1. Учат востребованным специальностям
Сейчас колледжи ориентируют свои программы на топ-50 наиболее востребованных профессий, который составил Минтруд РФ в 2015 году, в регионе такой перечень утвержден в 2018 году.
По данным регионального минобра, в 2019/20 учебном году учреждения СПО в крае обучали студентов по 13 профессиям и специальностям из указанного списка (например, «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «повар», «кондитер», «сетевое и системное администрирование», «информационные системы и программирование», «гостиничное дело» и другие).
Двум профессиям с текущего года будут обучать впервые: «мастер столярно-плотницких, паркетных и стекольных работ» и «графический дизайнер».
2. Совершенствуют учебные лаборатории
В 2018 году на обновление материально-технической базы колледжей Алтайского края было направлено 300 млн рублей — это максимальная сумма за последние 10 лет. На эти деньги провели масштабное перевооружение образовательных учреждений — закупили оборудование, максимально близкое к требованиям работодателей, рассказал Максим Костенко. Вот несколько примеров.
- Алтайский политехнический техникум: закупили современные станки с ЧПУ.
- Алтайский промышленно-экономический колледж: оборудовали несколько лабораторий для обучения IT-специалистов разных направлений.
- Алтайская академия гостеприимства: создали лаборатории для подготовки поваров и кондитеров.
- Барнаульский государственный педагогический колледж: открыли современную лабораторию дошкольного образования.
По словам Костенко, техперевооружение в большей или меньшей степени коснулось всех учреждений СПО.
3. Переходят на демонстрационный экзамен
На базе новых лабораторий в техникумах начали проводить новый вид выпускного экзамена — демонстрационный. В комиссию входят не только преподаватели учреждения, но и независимые эксперты — представители работодателей и других колледжей.
Суть экзамена в том, чтобы проверить, что научился делать студент. По его итогам он должен продемонстрировать некий готовый продукт.
Сейчас на демонстрационный экзамен перешли около пяти учреждений СПО в Алтайском крае. Предполагается, что до 2024 года, когда завершится реализация нацпроекта «Образование», он будет введен в 23 учреждениях.
4. Используют дуальное обучение
Дуальное обучение — это обучение в техникуме при активном участии работодателя. Используются разные формы: либо студентов забирают на реальные производственные площадки и обучают там, либо специалисты из бизнеса ведут занятия в колледжах.
Сейчас дуальное обучение практикуют в 26 учреждениях СПО в Алтайском крае, в нем задействовано 336 предприятий и организаций.
5. Включаются в движение WorldSkills
Ключевая идея международного движения WorldSkills (от англ. «мировые навыки») — создать единое образовательное пространство. Чтобы специалисты одной профессии одинаково котировались в разных странах мира.
Систему придумали в Испании в 1947 году, и за полвека она распространилась по всему миру. «Сейчас это рамка — методологическая и методическая. Она касается не содержания, а методологии, методики обучения студентов СПО», — пояснил Максим Костенко.
Россия присоединилась к движению в начале 2010-х годов. Алтайский край — в 2016-м всего с одной компетенцией, в 2018-м их было уже восемь. В регионе есть призеры и победители международных чемпионатов WorldSkills по разным профессиям.
Мнение власти: «Золотая молодежь учится в колледжах»
Максим Костенко,
министр образования Алтайского края:
Постсоветские представления об СПО уходят в прошлое. Раньше думали, что туда идут те, кто не нашел себя и не может поступить в вуз. Сейчас там другой контингент. Мы можем смело говорить, что сегодня золотая молодежь учится в колледжах. Туда идут мотивированные абитуриенты, они ориентируются на практическую деятельность. А уже потом думают, нужно ли им высшее образование, и если ответ «да», то в вузы они идут с четким понимаем ответа на вопрос «зачем?».
У работодателей по-прежнему дефицит рабочих кадров
Многие алтайские работодатели сотрудничают с образовательными учреждениями. Но большинство из тех, с кем общаются корреспонденты altapress.ru, пока не замечают улучшений на рынке труда при поиске сотрудников, владеющих рабочими специальностями.
Вакансий на позицию пекаря, слесаря, сварщика в два-три раза больше, чем соискателей, а фрезеровщика, сыродела, газорезчика — в четыре-пять раз, таковы данные интерактивного портала по труду и занятости населения Алтайского края за I квартал 2019 года.
У компании «Алтайэнерго» заключены соглашения с пятью колледжами, она участвует в программе дуального обучения, берет студентов на практику, проводит стажировки для преподавателей техникумов и другие мероприятия. Тем не менее предприятию все равно не хватает электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей, особенно в селах. Об этом рассказала Ирина Шмыкова, заместитель начальника управления оформления трудовых отношений и развития персонала «Алтайэнерго».
Эффект от сотрудничества, по ее словам, все же хороший. «Алтаэнерго» работает с колледжами с 2009 года, и значительная часть тех студентов, которые проходят практику на предприятии, возвращаются на работу.
Дефицит официантов и поваров испытывает ресторан «Вельвет», который участвует в аттестации студентов колледжей и консультирует их перед профессиональными соревнованиями. Предприятию «СиСорт» не хватает операторов лазерных и гибочных станков — их в техникумах Барнаула не готовят.
Имеющиеся рабочие кадры стареют — например, токари, сварщики. Многие уходят на пенсию, а тем, кто вновь устраивается, больше 40 лет, рассказал Алексей Бурдовицын, гендиректор предприятия «АлтайСтройМаш».
Куда уходят выпускники колледжей
Алексей Бурдовицын знает о том, что в техникумах сейчас высокий конкурс на некоторые специальности — по несколько человек на место. И он задается вопросом: куда эта молодежь идет работать? Вряд ли по специальности, заключает он, раз молодых специалистов практически нет.
Ирина Шмыкова отмечает, что 60−70% выпускников колледжей уходят в армию — и это проблема. Ведь через год связь с предприятием, где они стажировались, слабеет — кто-то остается служить дальше, кто-то находит работу не по специальности. Еще часть студентов рассматривают СПО как ступень к вузу.
Большинство работодателей, опрошенных altapress.ru, слышали о реформе в колледжах, но ее влияние на предприятиях не ощутили. Только в «Алтайэнерго» отметили, что техникумы стали больше подстраиваться под предприятие. Работодатели сходятся во мнении, что престиж рабочих профессий требуется повышать на государственном уровне.
Алексей Бурдовицын,
гендиректор предприятия «АлтайСтройМаш»
В советское время снимали много хороших фильмов о рабочих людях. Старшее поколение наших сотрудников воспитывалось на них. Сейчас такого нет.
По мнению Ирины Шмыковой, стоит обратить внимание и на уровень зарплат рабочих.
Елана Таращук считает, что пройдет немало времени, пока решится вопрос с дефицитом рабочих кадров. «Слишком большой провал в этой сфере произошел в 1990-е годы, когда закрылись производства и рабочим пришлось срочно менять профессию», — говорит она.
Мнение работодателя: «Российское ПТУ — это безысходность»
Анастасия Ельцова,
руководитель отдела персонала компании «СиСорт»:
Ребята идут в колледжи от безысходности — плохо учатся, не могут сдать экзамены в школе. Это большая беда системы. В той же Германии среднее профессиональное образование престижно. Люди осознанно становятся автомеханиками или строителями. Российское ПТУ — это безысходность. И даже слово «пэтэушник» до сих пор имеет негативное значение.
Средние зарплаты в категории «рабочий персонал» в 2019 году
- Барнаул: 38 209 рублей.
- Новосибирск: 46 080 рублей.
- Москва: 56 242 рубля.
Источник: HeadHunter.ru