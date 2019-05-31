Власти алтайского города убрали коноплю с клумбы в центре города, но их все равно накажут

Прополкой злосчастного газона занимались организации, привлеченные районной администрацией.
Как выяснилось, семена дикорастущей конопли находились в завезенном грунте. В ближайшее время подрядная организация, которая занималась благоустройством этой территории по проекту «Комфортная городская среда», произведет повторное озеленение.
Однако в «Единой России» заявили, что не намерены «оставлять это просто так». Оказалось, что факт того, что в центре города растет наркотическое растение, выявили еще 23 мая. Тогда в городе провели проверку исполнения программы координатор проекта «Городская среда» Игорь Панарин и депутат АКЗС Алексей Найден. В рейде участвовали и представители администрации района.
Но еще неделю конопля продолжала расти.
Игорь Панарин,
координатор проекта «Городская среда»:
На благоустройство в рамках проекта «Городская среда» тратятся большие деньги. Только на общественные территории без малого 18 млн рублей за два года! И вместо того, чтобы получить повод для гордости, мы получаем такую «славу» на весь край и Россию. Считаем, что виновный должен понести наказание. В целом ситуацию с халатностью властей отдельных муниципалитетов и подрядчиков при реализации программы мы будем выносить на совещание краевого уровня.