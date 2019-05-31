Власти алтайского города убрали коноплю с клумбы в центре города, но их все равно накажут

Власти Каменского района оперативно отреагировали на массовые сообщения в СМИ о том, что в центре Камня-на-Оби на клумбе «колосится» конопля — буквально за час траву выпололи, сообщают « Каменские известия ». Заросли растения появились после благоустройства в рамках проекта «Городская среда». Однако в «Единой России» заявили , что в любом случае накажут ответственных.

Прополкой злосчастного газона занимались организации, привлеченные районной администрацией.

Как выяснилось, семена дикорастущей конопли находились в завезенном грунте. В ближайшее время подрядная организация, которая занималась благоустройством этой территории по проекту «Комфортная городская среда», произведет повторное озеленение.

Однако в «Единой России» заявили, что не намерены «оставлять это просто так». Оказалось, что факт того, что в центре города растет наркотическое растение, выявили еще 23 мая. Тогда в городе провели проверку исполнения программы координатор проекта «Городская среда» Игорь Панарин и депутат АКЗС Алексей Найден. В рейде участвовали и представители администрации района.

Но еще неделю конопля продолжала расти.

Игорь Панарин,

координатор проекта «Городская среда»: