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Жизнь

Власти алтайского города убрали коноплю с клумбы в центре города, но их все равно накажут

Власти Каменского района оперативно отреагировали на массовые сообщения в СМИ о том, что в центре Камня-на-Оби на клумбе «колосится» конопля — буквально за час траву выпололи, сообщают «Каменские известия». Заросли растения появились после благоустройства в рамках проекта «Городская среда». Однако в «Единой России» заявили, что в любом случае накажут ответственных.

Прополкой злосчастного газона занимались организации, привлеченные районной администрацией.

Как выяснилось, семена дикорастущей конопли находились в завезенном грунте. В ближайшее время подрядная организация, которая занималась благоустройством этой территории по проекту «Комфортная городская среда», произведет повторное озеленение.

Однако в «Единой России» заявили, что не намерены «оставлять это просто так». Оказалось, что факт того, что в центре города растет наркотическое растение, выявили еще 23 мая. Тогда в городе провели проверку исполнения программы координатор проекта «Городская среда» Игорь Панарин и депутат АКЗС Алексей Найден. В рейде участвовали и представители администрации района.

Но еще неделю конопля продолжала расти.

Игорь Панарин,
координатор проекта «Городская среда»:

На благоустройство в рамках проекта «Городская среда» тратятся большие деньги. Только на общественные территории без малого 18 млн рублей за два года! И вместо того, чтобы получить повод для гордости, мы получаем такую «славу» на весь край и Россию. Считаем, что виновный должен понести наказание. В целом ситуацию с халатностью властей отдельных муниципалитетов и подрядчиков при реализации программы мы будем выносить на совещание краевого уровня.

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