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Жизнь

Власти Алтайского края сообщили, когда в лесах может начаться пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон в лесах Алтайского края может начаться с 9 апреля, сообщает правительство региона.

Горящие леса в Республике Алтай. Светлана Казина.
Горящие леса в Республике Алтай. Светлана Казина.
instagram.com/svetlana_kazina_altai.

Соответствующий проект постановления правительства края подготовило региональное минприроды.

«Специалисты принимают во внимание данные мониторинга окружающей среды, в том числе учитывают запасы снега в лесах, прогноз развития метеоситуации», — рассказали в правительстве.

Минприроды через процедуры госзакупок привлечет подрядчиков для авиапатрулирования лесов.

Параллельно ведется подготовка лесопожарной техники и бригад на предприятиях лесного комплекса.

Ранее сообщали, что южная часть Алтайского края может начать гореть уже в апреле.

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