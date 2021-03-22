Власти Алтайского края сообщили, когда в лесах может начаться пожароопасный сезон

Соответствующий проект постановления правительства края подготовило региональное минприроды.
«Специалисты принимают во внимание данные мониторинга окружающей среды, в том числе учитывают запасы снега в лесах, прогноз развития метеоситуации», — рассказали в правительстве.
Минприроды через процедуры госзакупок привлечет подрядчиков для авиапатрулирования лесов.
Параллельно ведется подготовка лесопожарной техники и бригад на предприятиях лесного комплекса.
Ранее сообщали, что южная часть Алтайского края может начать гореть уже в апреле.