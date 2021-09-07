Власти Барнаула надеются на благоразумие людей в День города

Отвечая на вопрос, как во время праздника будут соблюдаться эпидемиологические меры безопасности, Паршков отметил, что многое будет зависеть от самих горожан.
«Я надеюсь, что барнаульцы отличаются от животного мира и будут руководствоваться не инстинктами и не приобретенными рефлексами, а своим разумом, понимая, что не будет мероприятия», — сказал руководитель комитета на пресс-конференции, посвященной Дню города.
Распространение коронавирусной инфекции также стало причиной отказа от праздничного салюта.
«Мы понимаем, что это якорное мероприятие, оно притягивает людей в центр города. Только из соображений эпидемиологической обстановки, чтобы не допустить рост заболеваемости, решили обойтись без салюта», — пояснил чиновник.
Напомним, что День города Барнаула пройдет 11 сентября. В этот день запланировано множество разнообразных выставок, гастрономический фестиваль, фестиваль национальных культур, спортивные соревнования с ограниченным количеством участников.
Привычные живые концерты с участием местных артистов заменят онлайн-записи.
Ранее altapress.ru опубликовал полную афишу праздника, ее можно посмотреть здесь.