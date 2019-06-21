Власти Барнаула обратили внимание на опасные балконы

На проспекте Ленина в Барнауле нашли семь повреждений фасадов и балконов. Их обнаружила администрация Центрального района во время рейда. Ремонтировать разрушающиеся здания будут управляющие компании. Сроки установили, но в мэрии о них не сообщили.

С барнаульских фасадов снова осыпается штукатурка. Февраль 2019 года.

Опасные фасады и балконы нашли в домах на Ленина № 28, 29, 37, 42, 43, 49, 53. Всем УК выдали предписания устранить повреждения, отметили в мэрии.

Всего с начала года собственникам зданий предъявили пять таких исковых заявлений. На контроле судебных приставов находится еще семь исполнительных листов по этому поводу. Готовятся документы для подачи исков по 14 объектам. Также запланирован ремонт фасада Дома профсоюзов.

Кроме того, проверяющие оценили 95 предприятий потребительского рынка на проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском. Там нашли 74 нарушения: несанкционированные надписи, повреждения цоколей, входных узлов, вывесок, ограждений. По итогам рейда устранено 36 нарушений, оставшиеся взяли на контроль.

17 июня губернатор Виктор Томенко поручил главе Барнаула Сергею Дугину обратить внимание на опасные балконы. Он сказал, что люди жалуются на падение штукатурки. Градоначальник пообещал разобраться.

Напомним, только спустя три года суд вынес приговор по делу о травме Дмитрия Галецкого, которого в 2016 году покалечило куском фасада, обрушившегося со здания на проспекте Строителей.