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5 августа
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Жизнь

Власти Барнаула окружат лотками первый пешеходный фонтан, чтобы вода не смела убегать к детям

Мэрия Барнаула рассказала в своем Telegram-канале о том, что ее беспокоят жалобы жителей города на фонтан, вода из которого течет на детскую площадку.

Иван Купала 2020 в Барнауле.
Иван Купала 2020 в Барнауле.
Анна Зайкова

Власти отметили, что пешеходный фонтан, расположенный в сквере по улице Панфиловцев, нравится людям — там постоянно гуляют и веселятся.

«Наша задача сделать так, чтобы это место оставалось комфортным как для родителей, так и для детей», — подчеркнули в мэрии.

В связи с этим чиновникам «совершенно понятны критические комментарии барнаульцев» по поводу скопления воды на игровой площадке возле фонтана.

Светодинамический фонтан.
Светодинамический фонтан.
altapress.ru

«Такого, конечно, быть не должно. Чтобы исправить ситуацию <…> совместно с представителями подрядной организации провели сегодня выездное совещание», — рассказали в администрации.

По словам председателя комитета по благоустройству Антона Шеломенцева, в течение двух недель по периметру фонтана установят лотки — они исключат убегание воды на игровую площадку.

Примечательно, что на время проведения работ фонтан придется отключить.

Напомним, второй пробный запуск первого пешеходного светодинамического фонтана в Барнауле прошел вечером 7 октября 2019 года — людям понравилось, хотя днем ранее жестко раскритиковали. Сквер облагородили за 22,5 млн рублей.

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