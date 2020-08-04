Власти Барнаула окружат лотками первый пешеходный фонтан, чтобы вода не смела убегать к детям

Власти отметили, что пешеходный фонтан, расположенный в сквере по улице Панфиловцев, нравится людям — там постоянно гуляют и веселятся.
«Наша задача сделать так, чтобы это место оставалось комфортным как для родителей, так и для детей», — подчеркнули в мэрии.
В связи с этим чиновникам «совершенно понятны критические комментарии барнаульцев» по поводу скопления воды на игровой площадке возле фонтана.
«Такого, конечно, быть не должно. Чтобы исправить ситуацию <…> совместно с представителями подрядной организации провели сегодня выездное совещание», — рассказали в администрации.
По словам председателя комитета по благоустройству Антона Шеломенцева, в течение двух недель по периметру фонтана установят лотки — они исключат убегание воды на игровую площадку.
Примечательно, что на время проведения работ фонтан придется отключить.
Напомним, второй пробный запуск первого пешеходного светодинамического фонтана в Барнауле прошел вечером 7 октября 2019 года — людям понравилось, хотя днем ранее жестко раскритиковали. Сквер облагородили за 22,5 млн рублей.