В Барнауле забурлил в темноте первый пешеходный светодинамический фонтан

Посмотреть цветные переливы собралось порядка 100 человек. Дети кинулись бегать по воде, а родители умоляли их не намочить ноги.

Понятное дело, хоть на улице и тепло. но погода осенняя.

Автор видео — Татьяна Сахарова — показала, как работает фонтан и резвятся дети.

По словам руководителя компании «Водный мир» Андрея Филиппова, оборудование в фонтане позволит регулировать высоту струй. В праздничные дни (по согласованию) станет возможным поднимать их на шесть метров.

«Водную картину нового фонтана формируют 26 струй, в пыльной городской среде подобное решение будет способствовать очищению воздуха и насыщению его кислородом. Необычный фонтан со статодинамической подсветкой быстро станет центром притяжения барнаульцев и гостей столицы, местом отдыха и развлечения детей», — уверены в администрации.

Реконструкция сквера вместе с фонтаном обойдется в 22,5 млн рублей.

Ранее горожане отметили, что включили фонтан «очень своевременно» — в середине осени, а некоторые поинтересовались, не начнет ли он стрелять сосульками ночью.