19 июня
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Жизнь

Власти Барнаула отсудили у сына известного бизнесмена более миллиона рублей

Мэрия Барнаула взыскала с сына бизнесмена Павла Тулина - Максима Тулина - задолженность в 1,2 млн рублей, доставшуюся ему в "наследство". Об этом стало известно из карточки краевого арбитражного суда.

Суд
Суд
СС0

Конфликт начался еще в 2010 году. Поводом стало кафе "Мельница", которое уже не существует, но ранее располагалось на территории парка "Изумрудный".

Кафе было самовольной постройкой. Мэрия Барнаула сразу после его появления потребовало снести здание. Суд поддержал иск.

Однако администрация парка предписание не исполнила. Штраф за неисполнение судебного решения превысил миллион рублей.

В 2015 году "Мельница" сгорела. Остатки сгоревшего кафе приставам пришлось сносить самостоятельно.

Когда ПКиО "Октябрьский" перешел в собственность Максима Тулина, долг перед мэрией достался ему автоматически.

Решение о взыскании 1,2 млн рублей с Максима Тулина приняли еще в апреле. В июне дело рассмотрела апелляционная инстанция, но результат не изменился.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае хотят обанкротить погрязшего в долгах и судах мусорного регоператора.

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