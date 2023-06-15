В Алтайском крае хотят обанкротить погрязшего в долгах и судах мусорного регоператора

Скандально известного регоператора Славгородской мусорной зоны «Экостар» пытается обанкротить предприятие-перевозчик мусора из алтайского райцентра Топчиха. Фирма «Экостар» «прославилась» после того, как ее лишили статуса регоператора по Алейской мусорной зоне. А после ее ухода выяснилось: она оставила на временных площадках этой зоны более 6 тыс. тонн отходов, и краевой минстрой пытается заставить ее вывезти их через суд.

Или плати, или банкрот

В 2003 году в отношении регоператора «Экостар» возбуждено 17 исполнительных производств почти на 6,5 млн рублей, следует из данных службы судебных приставов (с учетом исполнительского сбора).

В этих миллионах есть задолженность перед перевозчиком мусора из Топчихи – фирмой «Ремонтно-строительный участок». Фирма вывозила отходы населения и юридических лиц по договору с «Экостаром». Но регоператор задолжал ей за услуги почти 700 тыс. рублей.

Сумма долга утверждена арбитражными судами. И вот теперь фирма из Топчихи добивается признания «Экостара» банкротом – или пытается добиться погашения задолженности. Ее заявление поступило в арбитраж 13 июня.

Славгородская зона обращения с ТКО. ecostar22.ru

Или реформа, или бардак

«Экостар» как регоператор организует вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Славгородской зоне. В нее, кроме Славгорода, входит Яровое, Бурлинский, Ключевской и ряд других районов западной части Алтайского края. Но это сегодня.

В 2021 году фирма получила этот же статус еще и в Алейской зоне. Но проработала лишь три месяца: 9 декабря межведомственная комиссия лишила ее статуса алейского регоператора за захламление площадок, невывоз мусора и долги перед контрагентами.

Решение о лишении статуса было беспрецедентным – это первый в регионе случай и на сегодня единственный. Но в дальнейшем ситуация развивалась тоже не стандартно. Оказалось, фирма оставила на временных площадках Алейской зоны 6,4 тыс. тонн ТКО.

Вывоз мусора. Altapress.ru

Теперь краевое министерство строительства и ЖКХ пытается через суд заставить «Экостар» и вывезти отходы на полигон, включенный в госреестр: тот, что в Романовском районе (что, напомним, вызвало протест жителей Романово). В общем, реформа, задуманная как наведение порядка с отходами, развивается непредсказуемо.

Ранее altapress.ru рассказывал, что администрация Романовского района подала заявление на банкротство фирмы «Мега-Рециклинг", арендующей единственный легальный полигон ТКО в Алейской зоне - вблизи райцентра Романово.

Однако заявление подано с нарушениями и его вернули администрации – решение об этом опубликовано в картотеке 1 июня.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

7 фактов о фирме «Экостар»

Зарегистрирована 25 октября 2019 года в Рубцовске.

Руководитель с 20 мая 2022 года – Оксана Прокина.

Среднесписочная численность персонала в 2022 году – 12 человек, выручка 120 млн рублей, чистая прибыль 14 млн.

Соучредители: Виктор Прокин (48,57%), Андрей Коляда (32,86%), Олег Максимов (18,57%).

До конца 2021 года Виктор Прокин был также соучредителем первого регоператора Славгородской зоны – фирмы «Позитив 88», на которую жаловались славгородцы.

Ранее, в 2013 году, Виктор Прокин некоторое время был главой Змеиногорска, на тот момент являлся членом «Единой России». А до избрания имел три продуктовых магазина и кафе.

За 3,5 года существования фирма "Экостар" стала участником около 70 судебных процессов в арбитражном суде, в которых, в частности, ряд ее подрядчиков требует погасить задолженность за вывоз мусора.

Источник: Rusprofile.ru, "Прозрачный бизнес".