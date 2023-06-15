В Алтайском крае хотят обанкротить погрязшего в долгах и судах мусорного регоператора

Или плати, или банкрот
В 2003 году в отношении регоператора «Экостар» возбуждено 17 исполнительных производств почти на 6,5 млн рублей, следует из данных службы судебных приставов (с учетом исполнительского сбора).
В этих миллионах есть задолженность перед перевозчиком мусора из Топчихи – фирмой «Ремонтно-строительный участок». Фирма вывозила отходы населения и юридических лиц по договору с «Экостаром». Но регоператор задолжал ей за услуги почти 700 тыс. рублей.
Сумма долга утверждена арбитражными судами. И вот теперь фирма из Топчихи добивается признания «Экостара» банкротом – или пытается добиться погашения задолженности. Ее заявление поступило в арбитраж 13 июня.
Или реформа, или бардак
«Экостар» как регоператор организует вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Славгородской зоне. В нее, кроме Славгорода, входит Яровое, Бурлинский, Ключевской и ряд других районов западной части Алтайского края. Но это сегодня.
В 2021 году фирма получила этот же статус еще и в Алейской зоне. Но проработала лишь три месяца: 9 декабря межведомственная комиссия лишила ее статуса алейского регоператора за захламление площадок, невывоз мусора и долги перед контрагентами.
Решение о лишении статуса было беспрецедентным – это первый в регионе случай и на сегодня единственный. Но в дальнейшем ситуация развивалась тоже не стандартно. Оказалось, фирма оставила на временных площадках Алейской зоны 6,4 тыс. тонн ТКО.
Теперь краевое министерство строительства и ЖКХ пытается через суд заставить «Экостар» и вывезти отходы на полигон, включенный в госреестр: тот, что в Романовском районе (что, напомним, вызвало протест жителей Романово). В общем, реформа, задуманная как наведение порядка с отходами, развивается непредсказуемо.
Ранее altapress.ru рассказывал, что администрация Романовского района подала заявление на банкротство фирмы «Мега-Рециклинг", арендующей единственный легальный полигон ТКО в Алейской зоне - вблизи райцентра Романово.
Однако заявление подано с нарушениями и его вернули администрации – решение об этом опубликовано в картотеке 1 июня.
7 фактов о фирме «Экостар»
- Зарегистрирована 25 октября 2019 года в Рубцовске.
- Руководитель с 20 мая 2022 года – Оксана Прокина.
- Среднесписочная численность персонала в 2022 году – 12 человек, выручка 120 млн рублей, чистая прибыль 14 млн.
- Соучредители: Виктор Прокин (48,57%), Андрей Коляда (32,86%), Олег Максимов (18,57%).
- До конца 2021 года Виктор Прокин был также соучредителем первого регоператора Славгородской зоны – фирмы «Позитив 88», на которую жаловались славгородцы.
- Ранее, в 2013 году, Виктор Прокин некоторое время был главой Змеиногорска, на тот момент являлся членом «Единой России». А до избрания имел три продуктовых магазина и кафе.
- За 3,5 года существования фирма "Экостар" стала участником около 70 судебных процессов в арбитражном суде, в которых, в частности, ряд ее подрядчиков требует погасить задолженность за вывоз мусора.
Источник: Rusprofile.ru, "Прозрачный бизнес".