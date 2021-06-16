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Жизнь

Власти Барнаула получат награду за самую эффективную деятельность в 2020 году

В Алтайском крае определили районы и города, достигшие наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2020 года, сообщает минэкономразвития региона.

Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула.
Отчет Вячеслава Франка о работе администрации Барнаула.
Анна Зайкова.

По итогам 2020 года победителем среди городов признали Барнаул, а среди муниципальных районов — Павловский, Благовещенский и Завьяловский.

«Муниципалитеты получат гранты за достижение наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления <…> На премирование из средств краевого бюджета будет направлено 5 млн рублей», — рассказали в министерстве.

Комплексную оценку показателей эффективности проводили с учетом среднего темпа роста и объема за три последних года.

Оценивали уровень социально-экономического развития, в том числе привлечение внебюджетных инвестиций, развитие предпринимательства, повышение собственных доходов местных бюджетов.

Ранее барнаульские депутаты приняли отчет главы города Вячеслава Франка, назвавшего 2020 год «непростым для всех».

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