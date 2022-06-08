Власти Барнаула рассказали, как 12 июня отметят День России: не только концерты и фейерверк

Празднование начнется в 10:00. На площади Свободы пройдет развод дежурных караулов пожарно-спасательного гарнизона Барнаула.
«На площади перед комплексом „Титов-Арена“ (пр. Социалистический, 93) выступит Барнаульский духовой оркестр с концертом „Я люблю тебя, Россия!“. В 11 часов на площадке „Титов-Арены“ состоится открытие товарищеской встречи по хоккею с шайбой среди команд Алтайского края, Барнаула и Донецка. Также в 11 часов рядом со спорткомплексом „Обь“ начнется фестиваль ГТО среди работающей молодежи», — рассказали в мэрии.
В 12:00 с площади Советов стартует мотопробег. Финальной точкой маршрута станет парк спорта имени Алексея Смертина.
Также в 12:00 начнутся концертные программы в зоопарке «Лесная сказка» и на площади перед ДК в поселке Южном.
В парке «Арлекино» с 13 до 14 часов пройдет тематический проект «Все мы — Россия». На улице Мало-Тобольской концерты и праздничные программы продлятся с 13 до 19 часов. В парке культуры и отдыха «Центральный» празднование пройдет с 16:00 до 20:30.
С 18:00 праздничная программа начнется на набережной Оби. Здесь до 22:30 будут выступать группа «Комната культуры», группа Владимира Кислова, образцовый духовой оркестр ДШИ № 8 «Ритмы детства» и другие коллективы.
Завершит праздник фейерверк в 22:30, который запустят с акватории Оби.