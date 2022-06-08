Власти Барнаула рассказали, как 12 июня отметят День России: не только концерты и фейерверк

Празднование начнется в 10:00. На площади Свободы пройдет развод дежурных караулов пожарно-спасательного гарнизона Барнаула.

«На площади перед комплексом „Титов-Арена“ (пр. Социалистический, 93) выступит Барнаульский духовой оркестр с концертом „Я люблю тебя, Россия!“. В 11 часов на площадке „Титов-Арены“ состоится открытие товарищеской встречи по хоккею с шайбой среди команд Алтайского края, Барнаула и Донецка. Также в 11 часов рядом со спорткомплексом „Обь“ начнется фестиваль ГТО среди работающей молодежи», — рассказали в мэрии.