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Жизнь

Власти Барнаула рассказали, как 12 июня отметят День России: не только концерты и фейерверк

В День России, который отмечают 12 июня, пройдут спортивные мероприятия, концертные и молодежные программы, сообщает мэрия города.

День России на Бирюзовой Катуни. 2015 год.
День России на Бирюзовой Катуни. 2015 год.
altairegion22.ru

Празднование начнется в 10:00. На площади Свободы пройдет развод дежурных караулов пожарно-спасательного гарнизона Барнаула.

«На площади перед комплексом „Титов-Арена“ (пр. Социалистический, 93) выступит Барнаульский духовой оркестр с концертом „Я люблю тебя, Россия!“. В 11 часов на площадке „Титов-Арены“ состоится открытие товарищеской встречи по хоккею с шайбой среди команд Алтайского края, Барнаула и Донецка. Также в 11 часов рядом со спорткомплексом „Обь“ начнется фестиваль ГТО среди работающей молодежи», — рассказали в мэрии.

В 12:00 с площади Советов стартует мотопробег. Финальной точкой маршрута станет парк спорта имени Алексея Смертина.

Также в 12:00 начнутся концертные программы в зоопарке «Лесная сказка» и на площади перед ДК в поселке Южном.

В парке «Арлекино» с 13 до 14 часов пройдет тематический проект «Все мы — Россия». На улице Мало-Тобольской концерты и праздничные программы продлятся с 13 до 19 часов. В парке культуры и отдыха «Центральный» празднование пройдет с 16:00 до 20:30.

С 18:00 праздничная программа начнется на набережной Оби. Здесь до 22:30 будут выступать группа «Комната культуры», группа Владимира Кислова, образцовый духовой оркестр ДШИ № 8 «Ритмы детства» и другие коллективы.

Завершит праздник фейерверк в 22:30, который запустят с акватории Оби.

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