Барнаул
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Стало известно, как отметят «День России на Бирюзовой Катуни»

В 2022 году в Алтайском крае День России (12 июня) снова отметят большим праздником на Бирюзовой Катуни. Это будет юбилейный, десятый фестиваль, пишет Алтайтурцентр.

Флаг России.
Флаг России.
CC0

Фестиваль будет продолжаться пять дней: с 8 по 12 июня.

Открытие пройдет 8 июня в Барнауле на Международной научно-практической конференции в АлтГУ и 9 июня на туркомплексе «Березка» у озера Ая. Там будет неформальное, но торжественное открытие.

12 июня участники фестиваля переместятся на туркомплекс «Бирюзовая Катунь», где в 12:00 начнется юбилейный праздник ко Дню России.

Там ожидаются выставки-ярмарки, гуляния, народные танцы, песни, хороводы.

В 15:00 — гала-концерт с участием москвичей Сергея Старостина, проекта «Этносфера» и группы «Казачий Кругъ», тувинца Алексея Ховалыг, пермяцкой студии «Вечора» и ансамбля из Забайкалья «Читинская Слобода», семейного клуба «Основа» с Вологодчины, ансамбля «Уяв» из Чебоксар и других этнических коллективов Башкирии, Сибири и Казахстана.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене