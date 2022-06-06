Стало известно, как отметят «День России на Бирюзовой Катуни»

В 2022 году в Алтайском крае День России (12 июня) снова отметят большим праздником на Бирюзовой Катуни. Это будет юбилейный, десятый фестиваль, пишет Алтайтурцентр .

Фестиваль будет продолжаться пять дней: с 8 по 12 июня.

Открытие пройдет 8 июня в Барнауле на Международной научно-практической конференции в АлтГУ и 9 июня на туркомплексе «Березка» у озера Ая. Там будет неформальное, но торжественное открытие.

12 июня участники фестиваля переместятся на туркомплекс «Бирюзовая Катунь», где в 12:00 начнется юбилейный праздник ко Дню России.

Там ожидаются выставки-ярмарки, гуляния, народные танцы, песни, хороводы.

В 15:00 — гала-концерт с участием москвичей Сергея Старостина, проекта «Этносфера» и группы «Казачий Кругъ», тувинца Алексея Ховалыг, пермяцкой студии «Вечора» и ансамбля из Забайкалья «Читинская Слобода», семейного клуба «Основа» с Вологодчины, ансамбля «Уяв» из Чебоксар и других этнических коллективов Башкирии, Сибири и Казахстана.