Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 июня 15°C
Жизнь

Власти Барнаула рассказали, когда завершат ремонт зеленых уголков и тротуаров на улице Панфиловцев

Мэрия Барнаула и администрация Индустриального района оперативно отреагировали на материал altapress.ru, в котором 28 мая мы рассказали о качестве ремонта сквера, фонтана и зеленых уголков на улице Панфиловцев. Городские и районные чиновники не согласны с критической оценкой работ на площадке, где установлен первый пешеходный светодинамический фонтан. Однако признают, что на одном из участков недобросовестный подрядчик все развалил и бросил.

Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле.
Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле.
Дарья Мишкина.

Ремонт улицы Панфиловцев обещают завершить в этом году. В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне было бы должностным преступлением оставить все, как есть.

Сначала — автодорога

В администрации района пояснили, что к благоустройству ул. Панфиловцев старой жилой застройки решено подойти комплексно. Все работы будут выполняться в несколько этапов.

Первый этап работ был выполнен в 2018 году. Тогда были отремонтированы 11 тыс.кв. метров дорожного полотна по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги России».

Ремонт дороги на улице Панфиловцев в Барнауле
Ремонт дороги на улице Панфиловцев в Барнауле
barnaul.org

Также было зафиксировано так называемое высотное положение крышек колодцев (в районе перекрестка с улицей 50 лет СССР — Прим. altapress.ru) и далее срезан поверхностный слой асфальта, уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.

В этом же этапе были благоустроены дворы по литерам 22 и 24 все на той же улице.

Затем — фонтан

Второй этап работ пришелся на 2019 год. За прошлый год был обустроен сквер с пешеходным фонтаном по адресу ул. Панфиловцев, 22 в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

«Эта территория была выбрана горожанами по результатам рейтингового голосования. Подрядной организацией „Барнаульское ДСУ № 4“ благоустройство выполнено в полном объеме и в установленные контрактом сроки. В сквере уложено цветное плиточное покрытие, заменены бортовые камни, установлены игровые и спортивные комплексы, смонтировано освещение, обустроена парковка, велодорожки, установлены удобные лавочки и урны. Пешеходный фонтан уже после пробного запуска в октябре прошлого года стал местом притяжения горожан из-за необычного архитектурного решения», — отвечают чиновники.

Ул. Панфиловцев.
Ул. Панфиловцев.
Анна Зайкова

В мэрии также пояснили, что в данный момент запуск фонтана невозможен в связи с установленными указом губернатора Виктора Томенко ограничительными мерами из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Также в рамках программы в прошлом году были полностью обновлены дворы по адресам ул. Панфиловцев, 16 и 18 по муниципальной программы «Формирование современной городской среды». И еще — заменено более 550 кв. метров старого тротуарного покрытия на пешеходных участках около домов по ул. Панфиловцев, 6, 16, 18 и 20.

Как будет продолжен ремонт?

В администрации района поделились ремонтными планами в этом районе города и на 2020 год.

Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле.
Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле.
Дарья Мишкина.

«К сожалению, из-за недобросовестной работы подрядной организации в 2019 году не удалось восстановить клумбы и тротуарное покрытие вокруг зеленого уголка по адресу ул. Панфиловцев, 16. Эти работы будут проведены в 2020 году», — заверили в районной администрации.

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» продолжится ремонт дворов по адресам: ул. Панфиловцев, 14, 20, 25 и 35.

Также будут приведены в порядок зеленые уголки на ул. Панфиловцев, 1, 6, 16. Эти работы включают покос травы, регулярную уборку мусора, высадку и полив цветочной рассады.

Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле.
Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле.
Дарья Мишкина.

Конкретные сроки выполнения этих работ чиновники не указали. Поэтому в сентябре altapress.ru вернется к теме ремонта многострадальной улицы Панфиловцев и расскажет о том, что из обещанного администрацией района выполнено.

В Барнауле есть еще не мало уголков, где требуется навести порядок. Наш рейд по улицам города будет продолжен.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость