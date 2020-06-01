Власти Барнаула рассказали, когда завершат ремонт зеленых уголков и тротуаров на улице Панфиловцев

Мэрия Барнаула и администрация Индустриального района оперативно отреагировали на материал altapress.ru, в котором 28 мая мы рассказали о качестве ремонта сквера, фонтана и зеленых уголков на улице Панфиловцев. Городские и районные чиновники не согласны с критической оценкой работ на площадке, где установлен первый пешеходный светодинамический фонтан. Однако признают, что на одном из участков недобросовестный подрядчик все развалил и бросил.

Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле.

Ремонт улицы Панфиловцев обещают завершить в этом году. В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне было бы должностным преступлением оставить все, как есть.

Сначала — автодорога

В администрации района пояснили, что к благоустройству ул. Панфиловцев старой жилой застройки решено подойти комплексно. Все работы будут выполняться в несколько этапов.

Первый этап работ был выполнен в 2018 году. Тогда были отремонтированы 11 тыс.кв. метров дорожного полотна по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги России».

Ремонт дороги на улице Панфиловцев в Барнауле barnaul.org

Также было зафиксировано так называемое высотное положение крышек колодцев (в районе перекрестка с улицей 50 лет СССР — Прим. altapress.ru) и далее срезан поверхностный слой асфальта, уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.

В этом же этапе были благоустроены дворы по литерам 22 и 24 все на той же улице.

Затем — фонтан

Второй этап работ пришелся на 2019 год. За прошлый год был обустроен сквер с пешеходным фонтаном по адресу ул. Панфиловцев, 22 в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

«Эта территория была выбрана горожанами по результатам рейтингового голосования. Подрядной организацией „Барнаульское ДСУ № 4“ благоустройство выполнено в полном объеме и в установленные контрактом сроки. В сквере уложено цветное плиточное покрытие, заменены бортовые камни, установлены игровые и спортивные комплексы, смонтировано освещение, обустроена парковка, велодорожки, установлены удобные лавочки и урны. Пешеходный фонтан уже после пробного запуска в октябре прошлого года стал местом притяжения горожан из-за необычного архитектурного решения», — отвечают чиновники.

Ул. Панфиловцев. Анна Зайкова

В мэрии также пояснили, что в данный момент запуск фонтана невозможен в связи с установленными указом губернатора Виктора Томенко ограничительными мерами из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Также в рамках программы в прошлом году были полностью обновлены дворы по адресам ул. Панфиловцев, 16 и 18 по муниципальной программы «Формирование современной городской среды». И еще — заменено более 550 кв. метров старого тротуарного покрытия на пешеходных участках около домов по ул. Панфиловцев, 6, 16, 18 и 20.

Как будет продолжен ремонт?

В администрации района поделились ремонтными планами в этом районе города и на 2020 год.

Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле. Дарья Мишкина.

«К сожалению, из-за недобросовестной работы подрядной организации в 2019 году не удалось восстановить клумбы и тротуарное покрытие вокруг зеленого уголка по адресу ул. Панфиловцев, 16. Эти работы будут проведены в 2020 году», — заверили в районной администрации.

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» продолжится ремонт дворов по адресам: ул. Панфиловцев, 14, 20, 25 и 35.

Также будут приведены в порядок зеленые уголки на ул. Панфиловцев, 1, 6, 16. Эти работы включают покос травы, регулярную уборку мусора, высадку и полив цветочной рассады.

Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле. Дарья Мишкина.

Конкретные сроки выполнения этих работ чиновники не указали. Поэтому в сентябре altapress.ru вернется к теме ремонта многострадальной улицы Панфиловцев и расскажет о том, что из обещанного администрацией района выполнено.

В Барнауле есть еще не мало уголков, где требуется навести порядок. Наш рейд по улицам города будет продолжен.