Власти Барнаула заверили, что отопительный сезон не сорвется из-за реконструкции моста

«Наша задача — выполнить все работы до начала отопительного сезона, который ориентировочно стартует в середине сентября. График, который сформирован на объекте по устройству тепловых сетей, предполагает, что до 15 сентября, все работы должны быть завершены», — приводит слова Антона Шеломенцева сайт мэрии.
Замглавы мэрии по городскому хозяйству Сергей Пашковский добавил, что никаких опасений относительно гипотетического срыва отопительного сезона нет, так как работы выполняет опытный подрядчик.
Напомним, в Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону. Большая часть запланированных мероприятий уже выполнена. О ходе этого процесса читайте в материале altapress.ru.
Ранее сообщалось, что на мосте у Нового рынка в краевой столице установили 45-тонную трубу теплоснабжения. Уточняется, что длина трубы — 48 метров, а вес — 45 тонн.