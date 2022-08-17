Власти Барнаула заверили, что отопительный сезон не сорвется из-за реконструкции моста

Реконструкция моста в районе Нового рынка в Барнауле, где пролегает участок городской теплосети должна быть завершена к началу отопительного сезона, и поэтому его старт не будет сорван. Об этом заявил замглавы администрации краевой столицы по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.