18 августа
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Жизнь

Власти Барнаула заверили, что отопительный сезон не сорвется из-за реконструкции моста

Реконструкция моста в районе Нового рынка в Барнауле, где пролегает участок городской теплосети должна быть завершена к началу отопительного сезона, и поэтому его старт не будет сорван. Об этом заявил замглавы администрации краевой столицы по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

Реконструкция моста у Нового рынка в Барнауле.
Реконструкция моста у Нового рынка в Барнауле.
https://t.me/most_barnaul

«Наша задача — выполнить все работы до начала отопительного сезона, который ориентировочно стартует в середине сентября. График, который сформирован на объекте по устройству тепловых сетей, предполагает, что до 15 сентября, все работы должны быть завершены», — приводит слова Антона Шеломенцева сайт мэрии.

Замглавы мэрии по городскому хозяйству Сергей Пашковский добавил, что никаких опасений относительно гипотетического срыва отопительного сезона нет, так как работы выполняет опытный подрядчик.

Напомним, в Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону. Большая часть запланированных мероприятий уже выполнена. О ходе этого процесса читайте в материале altapress.ru.

Ранее сообщалось, что на мосте у Нового рынка в краевой столице установили 45-тонную трубу теплоснабжения. Уточняется, что длина трубы — 48 метров, а вес — 45 тонн.

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