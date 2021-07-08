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Жизнь

Власти Хакасии даже после гибели троих детей не видят смысла держать медиков в очень крупном селе

В минздраве Хакасии не считают, что жителям поселка Аскиз с пятитысячным населением необходима станция скорой помощи, сообщает 19rus.info.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
zdravalt.ru

Разговоры о том, что в поселке Аскиз нужна собственная бригада скорой помощи начались после трагедии в апреле.

«В результате пожара в многоквартирном доме погибли трое детей. В поселке нет ни собственной пожарной машины, ни кареты скорой помощи. А та скорая, что приезжает из райцентра, не всегда готова оказать требуемую помощь», — отмечает издание.

По словам сельчан, в тот роковой апрельский день в машине скорой помощи не было кислородной маски. Возможно, ее наличие помогло бы сохранить жизни детей, отравившихся угарным газом.

Кроме того, существует опасность, что трагедия может произойти одновременно и в поселке, и в райцентре, где базируются медики и пожарные. Тогда службам придется «разрываться».

Смертельное ДТП на железнодорожном переезде.
Смертельное ДТП на железнодорожном переезде.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Более того, на дороге между райцентром и поселком имеется железнодорожный переезд. И если скорая помощь встретится с поездом, то потеря времени повлечет за собой человеческие жизни.

«Однако власти Хакасии, по всей видимости, так не считают. Ссылаются на то, что население поселка не дотягивает до тех нормативов, при которых муниципалитет может претендовать на собственную станцию скорой помощи», — поясняет издание.

Чиновники уверены, что оказание скорой медпомощи в поселке Аскиз организовано в соответствии с действующими нормативными актами. Иначе это называется «подушевое финансирование образования и здравоохранения».

Местные жители заявили, что власти недооценивают значимость поднятой ими проблемы, поэтому намерены обращаться в вышестоящие инстанции.

Ранее жители целого района Хакасии попросили подарить им морг, а чиновники ответили, что морг еще «нужно заслужить».

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