Власти объяснили, почему в Барнауле в «землянке» живут пенсионеры, собака и 11 кошек

Пожилая пара, проживающая в самодельной хижине на улице Власихинской в Барнауле, отказалась переезжать в социальное учреждение, сообщает « Толк » со ссылкой на минсоцзащиты Алтайского края.

Пенсионеры живут в домике-землянке в Барнауле.

Напомним, в Барнауле два пенсионера проживают в примитивной хижине, наполовину утопленной в кучу земли на краю дороги — без воды и электричества.

В министерстве отметили, что у пенсионеров, которым почти по 70 лет, побывала мобильная бригада специалистов комплексного центра соцобслуживания города, но те не пожелали покинуть землянку.

«Им предложили материальную и социальную помощь, привезут теплые вещи, книги и одеяла», — подчеркнули в соцзащите.

Сотрудники ведомства рассказали пенсионерам, что в центре социальной адаптации они получат горячее питание и ночлег.

Если «отшельники» передумают и захотят покинуть свою избушку, то они всегда могут позвонить сотрудникам соцзащиты — у женщины есть телефон.

«Договорились, чтобы обязательно позвонила, если передумает о переезде либо если понадобится другая помощь», — пояснили в соцзащите.

Ранее сообщили про пенсионерку из Барнаула, которая рискует потерять квартиру из-за кабального кредита на ремонт.