Власти отреагировали на жалобы барнаульцев о парковке в сквере

Госавтоинспекция нашла автовладельцев и на одного из них уже составили административный материал и выписали штраф, рассказали в пресс-службе мэрии.
Не исключено, что дорожный комитет разрешит огородить сквер забором для ограничения въезда автомобилей. Администрация также обратилась в ГИБДД с просьбой следить за парковкой у сквера.
Также чиновники запланировали совещание на тему сохранности сквера. На нем рассмотрят вопрос установки специального декоративного ограждения.
Ранее стало известно, что барнаульская мэрия заняла третье место в рейтинге открытости в Сибири.