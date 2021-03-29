Власти отреагировали на жалобы барнаульцев о парковке в сквере

Барнаульцы пожаловались, что автомобилисты паркуются в сквере на ул. Панфиловцев, 22. Представитель администрации Индустриального района выехал и увидел, что это действительно правда.

Сквер на ул. Панфиловцев в Барнауле.

Госавтоинспекция нашла автовладельцев и на одного из них уже составили административный материал и выписали штраф, рассказали в пресс-службе мэрии.

Не исключено, что дорожный комитет разрешит огородить сквер забором для ограничения въезда автомобилей. Администрация также обратилась в ГИБДД с просьбой следить за парковкой у сквера.

Также чиновники запланировали совещание на тему сохранности сквера. На нем рассмотрят вопрос установки специального декоративного ограждения.

Ранее стало известно, что барнаульская мэрия заняла третье место в рейтинге открытости в Сибири.