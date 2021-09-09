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Жизнь

Власти Поднебесной потратят $24 млн на перемещение гигантской статуи

Муниципалитет Цзинчжоу (КНР) выделил из бюджета $24 млн на перемещение 58-метровой бронзовой статуи легендарного полководца Гуань Юя, сообщает South China Morning Post.

Китай.
Китай.
@chinadailynews

Монумент за $26 млн поставили в 2016 году. Он не понравился местным жителям — они посчитали, что гигантская статуя только портит облик города.

Многие перестали посещать район, где установлена статуя.

В итоге муниципальные власти сочли, что статуя была возведена незаконно — застройщик согласовал строительство постамента, но сам монумент возвели как произведение искусства, которое согласовывать по закону уже не нужно.

Демонтаж статуи уже начался.

Полководца перенесут на восемь километров севернее — новый район города не столь популярен у местных жителей и туристов.

В 2012 году в Барнауле на площади Октября установили памятник памятника «Его Величеству Крестьянину» (Сеятель). Установка вызвала большие диспуты среди горожан.

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