Власти предложили на треть сократить норматив на дрова, чтобы «побороть жителей Сибири»

Правительство Забайкальского края предложило на треть сократить норматив на заготовку дров, чтобы побороть незаконный оборот древесины, пишет « Сибирь.Реалии ».

В северных районах региона планируют снизить норму с 63 кубических метров до 42, в остальных районах — с 45 до 30 кубометров.

Это возмутило депутата Госдумы Юрия Волкова, который заявил в своем Facebook, что забайкальцы и так одни из самых бедных в стране, а им предлагают уменьшить норматив на дрова.

«Многие сельские мужики, зимой, берут „калымы“ — соседским пенсионерам привозят дрова бесплатно, а остаток продают. Так ли уж это преступно на фоне того, как десятилетиями в Китай лес везут железнодорожными составами? Сдается мне, что министр не там ищет „черных лесорубов“ и лесную мафию», — отметил Волков.

Он также подчеркнул, что жители в среднем по одному договору выбирают около 30 кубометров древесины. И, объективно говоря, лес не очень страдает.

Дрова. СС0

«А если учесть тот факт, что под заготовку дров идет не та лесосека, которая подходит для заготовки деловой древесины, то вообще не понятно с чем собираются бороться-то?», — недоумевает депутат.

В итоге получится обратная ситуация: побороть власти смогут людей, а не черных лесорубов.

Волков уверен, что после принятия закона у многих сельских жителей пропадет зимняя подработка. Для пожилых, которые не могут сами заготовлять топливо, исчезнут бесплатные дрова, а цены вырастут.

Впрочем, как позже написал Волков, заксобрание обратило внимание на массовое возмущение жителей и отклонило инициативу региональной минприроды.

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