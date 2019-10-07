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Жизнь

Власти прокомментировали «собачий обед» в школе Алтайского края

Кухня в сельской школе соответствует всем требованиям СанПиН и полностью укомплектована оборудованием и посудой, говорится в сообщении главы Быстроистокского района Дмитрия Попова в ответ на распространенную в СМИ информацию о «ячневой жиже и куске колбасы» в качестве школьного обеда.

Обед ребенка в школьной столовой в Быстром Истоке.
Обед ребенка в школьной столовой в Быстром Истоке.
vk.com/blacklist_barnaul

«Неинстаграмные фото» из быстроистокской школы прислали подписчики паблика «Черный список — Барнаул», они попросили разместить их анонимно. Комментаторов шокировало школьное меню. Кто-то сравнил этот обед с собачьим кормом, а кто-то с питанием на зоне.

По словам главы Быстроистокского района, кухня полностью укомплектована исправным оборудованием, мебелью и посудой, «которая постепенно заменяется и до конца года будет заменена полностью».

Обеденный зал рассчитан на 100 посадочных мест. Для снабжения продуктами заключены договоры с 7 оптовыми организациями и производителем хлебобулочных изделий.

Дмитрий Попов,
глава Быстроистокского района Алтайского края:

Заключены договоры с «Центром гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» на проведение мероприятий в рамках производственного контроля, на дератизацию и дезинфекцию.

Есть примерное меню для детей 7−11 лет и 12−17 лет, согласованное с Роспотребнадзором. Учитывая материальное положение большинства семей, два последних года стоимость питания составляла 450 рублей в месяц (в предыдущие два года — 400 рублей).

При этом все продукты закупаются свежие с сертификатами соответствия и ветеринарными разрешениями. Пробы готовых блюд, взятые в рамках производственного контроля и Роспотребнадзором в ходе проверок, соответствуют нормам.

Для улучшения качества питания в 2019—2020 учебном году принято решение о повышении стоимости питания до 800 рублей в месяц с 1 октября. Это позволит разнообразить и улучшить питание школьников.

С родителями проводится разъяснительная работа. Разработано новое 10-дневное меню. Вопрос на постоянном контроле администрации.

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