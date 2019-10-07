Власти прокомментировали «собачий обед» в школе Алтайского края

Кухня в сельской школе соответствует всем требованиям СанПиН и полностью укомплектована оборудованием и посудой, говорится в сообщении главы Быстроистокского района Дмитрия Попова в ответ на распространенную в СМИ информацию о «ячневой жиже и куске колбасы» в качестве школьного обеда.

«Неинстаграмные фото» из быстроистокской школы прислали подписчики паблика «Черный список — Барнаул», они попросили разместить их анонимно. Комментаторов шокировало школьное меню. Кто-то сравнил этот обед с собачьим кормом, а кто-то с питанием на зоне.

По словам главы Быстроистокского района, кухня полностью укомплектована исправным оборудованием, мебелью и посудой, «которая постепенно заменяется и до конца года будет заменена полностью».

Обеденный зал рассчитан на 100 посадочных мест. Для снабжения продуктами заключены договоры с 7 оптовыми организациями и производителем хлебобулочных изделий.

Дмитрий Попов,

глава Быстроистокского района Алтайского края: