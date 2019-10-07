Власти прокомментировали «собачий обед» в школе Алтайского края

«Неинстаграмные фото» из быстроистокской школы прислали подписчики паблика «Черный список — Барнаул», они попросили разместить их анонимно. Комментаторов шокировало школьное меню. Кто-то сравнил этот обед с собачьим кормом, а кто-то с питанием на зоне.
По словам главы Быстроистокского района, кухня полностью укомплектована исправным оборудованием, мебелью и посудой, «которая постепенно заменяется и до конца года будет заменена полностью».
Обеденный зал рассчитан на 100 посадочных мест. Для снабжения продуктами заключены договоры с 7 оптовыми организациями и производителем хлебобулочных изделий.
Дмитрий Попов,
глава Быстроистокского района Алтайского края:
Заключены договоры с «Центром гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» на проведение мероприятий в рамках производственного контроля, на дератизацию и дезинфекцию.
Есть примерное меню для детей 7−11 лет и 12−17 лет, согласованное с Роспотребнадзором. Учитывая материальное положение большинства семей, два последних года стоимость питания составляла 450 рублей в месяц (в предыдущие два года — 400 рублей).
При этом все продукты закупаются свежие с сертификатами соответствия и ветеринарными разрешениями. Пробы готовых блюд, взятые в рамках производственного контроля и Роспотребнадзором в ходе проверок, соответствуют нормам.
Для улучшения качества питания в 2019—2020 учебном году принято решение о повышении стоимости питания до 800 рублей в месяц с 1 октября. Это позволит разнообразить и улучшить питание школьников.
С родителями проводится разъяснительная работа. Разработано новое 10-дневное меню. Вопрос на постоянном контроле администрации.