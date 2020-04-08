Власти рассказали, что будет с самой дорогой спортивной стройкой на Алтае

Компания «Алтайавтодор» в ближайшее время возобновит масштабные строительные работы на барнаульском гребном канале. Из-за коронавируса сворачивать их не планируется. Мало того, пандемия может даже помочь этапу Кубка мира в Барнауле.

Как сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, никаких изменений графика работ на барнаульском гребном канале не предусмотрено.

«Согласно инвестиционной программе у нас запланировано в 2020 году завершение второго этапа строительства на гребном канале. Как только просохнет грунт и паводковая ситуация позволит продолжить работы, подрядчики вернутся на объект, — пояснил министр транспорта.

В прошлом году строители установили опоры моста, провели монтаж балок, обработали специальным покрытием мостовые сооружения.

Для укрепления берега они применили инновационные пластиковые материалы, которые позволят увеличить срок службы и исключить возможность коррозии.

Осенью подрядная организация провела обустройство обводного канала.

Что сделают в 2020 году

Как сообщает «Алтайский спорт», на объекте должно быть закончено асфальтирование мостового перехода через обводной канал и монтаж системы его освещения. Будет также расширена дорога от Новосибирского тракта до гребного канала.

Кроме того, на территории появится две просторные парковки. План работ включает в себя и строительство новой дороги на противоположную сторону гребного канала, а также установку там зрительских трибун и строительство еще одной автопарки.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Закончить стройку «Алтайавтодор» должен к октябрю. На завершение масштабного проекта на барнаульском гребном канале из краевого бюджета в 2020 году будет выделено более 350 млн рублей.

Перенесут ли этап Кубка мира?

Как стало известно altapress.ru, крупные международные соревнования по гребле в Барнауле остаются в силе. Мало того, в связи с переносом Олимпиады в Токио на 2021 год, Международная федерация каноэ (ICF) может сделать их лицензионными.

Это значит, что в Барнауле будут разыгрываться путевки на главные спортивные старты четырехлетия. Если это произойдет, на Алтай может приехать еще больше титулованных гребцов.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Окончательное решение по поводу этапов Кубка мира в 2021 году ICF примет ближе к маю.

Напомним, в Барнауле международные старты намечены на 4−6 июня следующего года. Однако организаторы могут сдвинуть дату на неделю вперед.