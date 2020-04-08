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8 апреля 7°C

Власти рассказали, что будет с самой дорогой спортивной стройкой на Алтае

Компания «Алтайавтодор» в ближайшее время возобновит масштабные строительные работы на барнаульском гребном канале. Из-за коронавируса сворачивать их не планируется. Мало того, пандемия может даже помочь этапу Кубка мира в Барнауле.

Строительные работы гребного канала
Строительные работы гребного канала
altairegion22.ru

Как сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, никаких изменений графика работ на барнаульском гребном канале не предусмотрено.

«Согласно инвестиционной программе у нас запланировано в 2020 году завершение второго этапа строительства на гребном канале. Как только просохнет грунт и паводковая ситуация позволит продолжить работы, подрядчики вернутся на объект, — пояснил министр транспорта.

В прошлом году строители установили опоры моста, провели монтаж балок, обработали специальным покрытием мостовые сооружения.

Для укрепления берега они применили инновационные пластиковые материалы, которые позволят увеличить срок службы и исключить возможность коррозии.

Осенью подрядная организация провела обустройство обводного канала.

Что сделают в 2020 году

Как сообщает «Алтайский спорт», на объекте должно быть закончено асфальтирование мостового перехода через обводной канал и монтаж системы его освещения. Будет также расширена дорога от Новосибирского тракта до гребного канала.

Кроме того, на территории появится две просторные парковки. План работ включает в себя и строительство новой дороги на противоположную сторону гребного канала, а также установку там зрительских трибун и строительство еще одной автопарки.

На барнаульском гребном канале стартовал международный &quot;Кубок Чемпионов&quot;
На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»
Дмитрий Лямзин

Закончить стройку «Алтайавтодор» должен к октябрю. На завершение масштабного проекта на барнаульском гребном канале из краевого бюджета в 2020 году будет выделено более 350 млн рублей.

Перенесут ли этап Кубка мира?

Как стало известно altapress.ru, крупные международные соревнования по гребле в Барнауле остаются в силе. Мало того, в связи с переносом Олимпиады в Токио на 2021 год, Международная федерация каноэ (ICF) может сделать их лицензионными.

Это значит, что в Барнауле будут разыгрываться путевки на главные спортивные старты четырехлетия. Если это произойдет, на Алтай может приехать еще больше титулованных гребцов.

На барнаульском гребном канале стартовал международный &quot;Кубок Чемпионов&quot;
На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»
Дмитрий Лямзин

Окончательное решение по поводу этапов Кубка мира в 2021 году ICF примет ближе к маю.

Напомним, в Барнауле международные старты намечены на 4−6 июня следующего года. Однако организаторы могут сдвинуть дату на неделю вперед.

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