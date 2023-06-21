21 июня
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Жизнь

Власти рассказали, какие дороги отремонтировали в пригороде барнаульского района

Глава администрации Индустриального района рассказал об итогах асфальтирования на пригородных улицах, сообщили в мэрии Барнаула.

Ремонт дорог в пригороде Индустриального района Барнаула.
Ремонт дорог в пригороде Индустриального района Барнаула.
barnaul.org

На ул. Новой активно ремонтируют дорогу, а длина асфальтирования составит около 600 метров. Работы начали в середине июня.

Асфальтирование Заснеженного переулка началось 13 июня, сейчас его уже заканчивают. Специалисты уложили более 1,5 тыс. кв. м асфальта.

На проект потратили более трех млн рублей, почти 500 тыс. рублей из них внесли жители.

Дорожное полотно обновили также на ул. Беловежской и Мамонтова. Далее по плану — ремонт ул. Инженерной и Петербургской.

Ранее пять дорог подготовили к асфальтированию в Барнауле.

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