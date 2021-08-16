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Жизнь

Власти рассказали о ремонте квартир, пострадавших от взрыва в Барнауле

В Барнауле ведут ремонт в квартирах дома на ул. Молодежная, 37, где 28 июля прогремел взрыв газа. Газоснабжение и электроснабжение подается во все квартиры кроме пострадавших, сообщили в мэрии.

Пострадавшая от взрыва квартира.
Пострадавшая от взрыва квартира.
barnaul.org

Рабочие демонтировали все, что осталось от стены между квартирами № 59 и 78, убрали утеплитель и инженерные коммуникации на чердаке, а также завезли пиломатериал для раскрепления стропильной системы на период замены плит перекрытия.

Вещи из квартиры № 78 собственники вывезли. Хозяевам квартиры № 59 разрешили доступ к имуществу, временные ограничения по посещению квартиры согласовываются с производителем ремонтных работ в рабочем порядке, добавили в администрации.

Что случилось

28 июля в квартире № 78 в 8:55 произошел взрыв бытового газа. Разнесло стену между квартирами, наружную стену, балконы. Пострадали два человека.

Взрыв случился из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования.

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