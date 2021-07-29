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Жизнь

В Барнауле возбудили дело после взрыва газа в доме и определили «виновных»

Алтайский СК после взрыва газа в барнаульской пятиэтажке возбудил дело по признакам «ненадлежащего оказание услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью».

Внутри квартиры после взрыва газа.
Внутри квартиры после взрыва газа.
vk.com/mchs22

Напомним, инцидент произошел утром 28 июля в доме № 37 по улице Молодежной. Пострадали пожилая женщина и семилетняя девочка.

После ЧП следствие организовало проверку и предположило, что «причиной хлопка газовоздушной смеси могло стать неисправное газовое оборудование».

29 июля алтайский СК сообщил о возбуждении уголовного дела и назвал первые итоги предварительного расследования.

«Весной 2021 года сотрудники ООО „Алейскмежрайгаз“ выполнили работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты. В июле из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого 69-летняя женщина получила ожоги тела, причинившие тяжкий вред ее здоровью», — рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают лиц, выполнявших работы по обслуживанию газового оборудования.

Ранее мэрия Барнаула назвала сумму, которую потратят на восстановление трех квартир в пострадавшем доме.

Что касается сроков ремонта, то в первую очередь необходимо разработать проектно-сметную документацию — это займет около 10 дней.

Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что восстановительные работы необходимо начать незамедлительно и с должным качеством.

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