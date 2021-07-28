Следком назвал вероятную причину взрыва газа в пятиэтажке Барнаула

По предварительным данным, причиной хлопка газовоздушной смеси могло стать неисправное газовое оборудование, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи на месте ЧП с газом в Барнауле.

Следователи СК еще работают на месте происшествия. Проводится доследственная проверка, по итогам которой дадут оценку лицам, в чьи обязанности входит своевременное обслуживание газового оборудования.

Также проверку взял на контроль прокурор Железнодорожного района.

Внутри квартиры после взрыва газа. vk.com/mchs22

Как уже писал altapress.ru, в результате ЧП произошло разрушение стены жилого дома между 3 и 4 подъездами на пятом этаже. Пострадали 69-летняя женщина и 7-летний ребенок. Им потребовалась госпитализация.

Жильцов эвакуировали.

Кадры с разрушениями ранее опубликовали спасатели.