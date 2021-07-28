Следком назвал вероятную причину взрыва газа в пятиэтажке Барнаула

Следователи СК еще работают на месте происшествия. Проводится доследственная проверка, по итогам которой дадут оценку лицам, в чьи обязанности входит своевременное обслуживание газового оборудования.
Также проверку взял на контроль прокурор Железнодорожного района.
Как уже писал altapress.ru, в результате ЧП произошло разрушение стены жилого дома между 3 и 4 подъездами на пятом этаже. Пострадали 69-летняя женщина и 7-летний ребенок. Им потребовалась госпитализация.
Жильцов эвакуировали.
Кадры с разрушениями ранее опубликовали спасатели.