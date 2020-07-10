Алтайские власти рассказали подробности о вспышке COVID-19 в стройотряде

Трудовая деятельность студенческих отрядов проходит в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Алтайскому краю, заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Так должно было быть и в Змеиногорске, но из-за нарушения требований все же произошла вспышка COVID-19.

В общежитии Змеиногорска, где проживали студенты, приехавшие на сбор ягод, случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвердился у 18-летнего студента. Он скончался в барнаульской больнице, подтвердили в оперштабе.

«Первичное тестирование на COVID-19 оказалось у него положительным. Сейчас ожидаются результаты повторного тестирования на коронавирусную инфекцию. Причина смерти будет установлена в результате патологоанатомических исследований», — добавили власти.

Всего в Змеиногорск прибыло 137 студентов (на момент вспышки было 128).

16 из них с легкими признаками ОРВИ уже находятся в больницах Змеиногорска и Барнаула. Состояние у студентов стабильное. У всех взяли анализы на коронавирус.

Основная часть студентов находятся в обсерваторе Барнаула, несколько человек — в обсерваторе Бийска. За их состоянием следят врачи.

Студотряды Алтайского края дали старт третьему трудовому семестру. rso-altai.ru.

Почему студотряды вообще работали?

В 2020 году, учитывая эпидемиологическую обстановку, трудовая деятельность студенческих отрядов проходит в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

По требованию эпидемиологов, на объектах необходимо учитывать федеральные рекомендации для каждой отрасли производства.

Некоторым стройотрядам в этом году запретили работать. Например, вожатые, проводники, учеба: здесь предполагается очное взаимодействие людей друг с другом и людей из разных сред.

«В стройотряде, как в случае в Змеиногорске, при соблюдении требований они лишены посторонних контактов: работа на открытом воздухе, на расстоянии друг от друга, что нивелирует риски», — отметили в штабе.

Как уже сообщалось, требования не выполнил работодатель.

Уполномоченные органы уже начали необходимые проверки.