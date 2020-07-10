Алтайские власти рассказали подробности о вспышке COVID-19 в стройотряде

В общежитии Змеиногорска, где проживали студенты, приехавшие на сбор ягод, случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвердился у 18-летнего студента. Он скончался в барнаульской больнице, подтвердили в оперштабе.
«Первичное тестирование на COVID-19 оказалось у него положительным. Сейчас ожидаются результаты повторного тестирования на коронавирусную инфекцию. Причина смерти будет установлена в результате патологоанатомических исследований», — добавили власти.
Всего в Змеиногорск прибыло 137 студентов (на момент вспышки было 128).
16 из них с легкими признаками ОРВИ уже находятся в больницах Змеиногорска и Барнаула. Состояние у студентов стабильное. У всех взяли анализы на коронавирус.
Основная часть студентов находятся в обсерваторе Барнаула, несколько человек — в обсерваторе Бийска. За их состоянием следят врачи.
Почему студотряды вообще работали?
В 2020 году, учитывая эпидемиологическую обстановку, трудовая деятельность студенческих отрядов проходит в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
По требованию эпидемиологов, на объектах необходимо учитывать федеральные рекомендации для каждой отрасли производства.
Некоторым стройотрядам в этом году запретили работать. Например, вожатые, проводники, учеба: здесь предполагается очное взаимодействие людей друг с другом и людей из разных сред.
«В стройотряде, как в случае в Змеиногорске, при соблюдении требований они лишены посторонних контактов: работа на открытом воздухе, на расстоянии друг от друга, что нивелирует риски», — отметили в штабе.
Как уже сообщалось, требования не выполнил работодатель.
Уполномоченные органы уже начали необходимые проверки.