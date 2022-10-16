16 октября
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Жизнь

Власти Рубцовска объяснили, почему Стас Михайлов проехал по стадиону на автомобиле

Власти Рубцовска объяснили, почему Стас Михайлов, который в сентябре выступал на стадионе «Торпедо», доехал до сцены на машине. Объяснение опубликовала автор сообщества «Блогерша Рубцовск».

Стас Михайлов.
Стас Михайлов.
stas-mihaylov.ru

Как рассказала «Блогерша», Михайлову разрешили проехать на автомобиле по беговой дорожке стадиона: это заранее обговорили. Однако автор сообщества колко подмечает, что на велосипедах такой маневр не пройдет.

«Теперь все предельно ясно — по дорожкам можно ездить на колясках и великах, можно и на другом транспорте, но для начала заключите договор», — написала девушка.

Напомним, Стас Михайлов выступил на частном стадионе в Рубцовске. Обычных горожан туда не позвали, это наделало много шуму в соцсетях.

Но когда появились кадры, на которых машина Стаса Михайлова проезжает по беговым дорожкам, рубцовчане молчать не стали.

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