Власти сократят россиянам новогодние каникулы

По Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями являются 1−6 и 8 января, а также 7 января — Рождество. Поскольку 30 и 31 декабря 2019 года — понедельник и вторник (обычные рабочие дни), продления новогодних каникул за их счет ждать не приходится.
Нерабочие дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, предлагается перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая, пишет polit.ru.
Если документ одобрят, то его отправят на подпись председателю правительства Дмитрию Медведеву.
Ранее Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики.
«Вообще у нас праздники очень длинные… Для экономики это плохо, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо «отмечает», — сказал Медведев.