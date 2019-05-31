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Жизнь

Власти сократят россиянам новогодние каникулы

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрит проект постановления правительств о переносе праздничных дней в 2020 году. Согласно документу, в начале следующего года у россиян будет всего восемь нерабочих дней, пишет «РГ».

Новый год.
Новый год.
СС0

По Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями являются 1−6 и 8 января, а также 7 января — Рождество. Поскольку 30 и 31 декабря 2019 года — понедельник и вторник (обычные рабочие дни), продления новогодних каникул за их счет ждать не приходится.

Нерабочие дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, предлагается перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая, пишет polit.ru.

Если документ одобрят, то его отправят на подпись председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Ранее Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики.

«Вообще у нас праздники очень длинные… Для экономики это плохо, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо «отмечает», — сказал Медведев.

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