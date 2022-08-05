Влияние музыкальных звуков на настроение людей. Может ли музыка улучшить ваше настроение?

С давних времен многих ученых интересует влияние звуков музыки на человеческие эмоции и настроение. Считалось, что музыкальное искусство появилось вместе со вселенной. В древности музыку приравнивали к науке. Ряд ученых проводили разнообразные исследования под звуки хорошей мелодии. Они верили, что возвышенные звуки муз. инструментов развивают ум и могут успокоить человека в состоянии излишней тревожности и аффекта.

В середине 20 века американские ученые исследовали, существует ли связь между поведением покупателей в магазинах и музыкой. Ученые пришли к неожиданным выводам. Когда в магазине играет медленная мелодичная музыка, покупатели привыкают к ней и покупают товары не спеша. И напротив, покупатели ускоряются, когда слышат быстрые музыкальные ритмы. Это используется сегодня в McDonald’s — чтобы посетители не кушали долго во время наплыва посетителей в кафе играет быстрая и ритмичная музыка. При ограниченном количестве посетителей играет успокаивающая музыка, побуждающая поклонников пообедать за их столиками подольше. К счастью, сегодня каждый без проблем может скачать музыку любого жанра и темпа. Причем сделать это можно абсолютно бесплатно.

Зная, что обычно слушает человек, вполне можно сделать о нем какие-то выводы. Если вы предпочитаете музыку с вокальной партией, слушатель экстраверт. Консерваторы делают выбор в пользу обычных мелодий. По увлечению разнообразной эзотерической музыкой возможно сделать умозаключение, что рядом с вами находится утонченный человек. Экспериментаторы любят разные стили, в том числе предпочитают слушать новинки песни поп-жанра.

Музыка. Фото предоставлено рекламодателем

Музыкальные композиции не только поддерживают настроение человека, но иногда и сам человек в зависимости от настроения выбирает для себя подходящую композицию. Бесспорно, что в ужасном душевном состоянии человек склонен слушать что-то грустное, медленное. В свою очередь, в счастливые часы он предпочитает скачать песню бесплатно веселую, энергичную, иногда танцевальную. Музыка — это основа и поддержка настроения человека.

Музыка может формировать настрой людей. Общество уже давно использует это качество. Чтобы успокоиться перед сном, они обычно слушают что-нибудь успокаивающее и отвлекающее от повседневных проблем. День традиционно начинается с веселых и энергичных мелодий, которые заряжают энергией на весь день.

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