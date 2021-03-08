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Жизнь

Вместе с Мишустиным уехал. Бийчане «потеряли» газ в своих квартирах

Житель Бийска утром 8 марта задался вопросом «куда пропал газ?». Об этом сообщается в паблике «Инцидент Бийск».

В Бийске «потеряли» газ.
В Бийске «потеряли» газ.
Павел Байков/ vk.com/incident_22.

Автор заметки отмечает, что он проживает в районе «Китайская стена».

«Господа, злободневный вопрос, где газ?! Китайская стена… Утром решил испечь блинов к масленице, вопрос, газ вместе с Мишустиным (премьер-министр РФ недавно был в Алтайском крае — Прим. ред.) уехал?! Или что происходит то!?», — негодует горожанин.

Комментаторы реагируют на данное сообщение по-разному. Кто-то пишет, что недавно сами прочувствовали отсутствие газа, кто-то советует автору заметки приобрести электро-плиту.

«Только вопрос этот не к Мишустину, а к вашей УК. Ведь явно газа нет потому, что газовоз „Алтайкрайгазсервиса“ не сумел подъехать к газгольдеру, потому что УК возле него снег не убрала», — делится своими мыслями еще один житель Бийска.

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