Вместе с Мишустиным уехал. Бийчане «потеряли» газ в своих квартирах

Житель Бийска утром 8 марта задался вопросом «куда пропал газ?». Об этом сообщается в паблике «Инцидент Бийск».

Автор заметки отмечает, что он проживает в районе «Китайская стена».

«Господа, злободневный вопрос, где газ?! Китайская стена… Утром решил испечь блинов к масленице, вопрос, газ вместе с Мишустиным (премьер-министр РФ недавно был в Алтайском крае — Прим. ред.) уехал?! Или что происходит то!?», — негодует горожанин.

Комментаторы реагируют на данное сообщение по-разному. Кто-то пишет, что недавно сами прочувствовали отсутствие газа, кто-то советует автору заметки приобрести электро-плиту.