Вместе с Мишустиным уехал. Бийчане «потеряли» газ в своих квартирах

Автор заметки отмечает, что он проживает в районе «Китайская стена».
«Господа, злободневный вопрос, где газ?! Китайская стена… Утром решил испечь блинов к масленице, вопрос, газ вместе с Мишустиным (премьер-министр РФ недавно был в Алтайском крае — Прим. ред.) уехал?! Или что происходит то!?», — негодует горожанин.
Комментаторы реагируют на данное сообщение по-разному. Кто-то пишет, что недавно сами прочувствовали отсутствие газа, кто-то советует автору заметки приобрести электро-плиту.
«Только вопрос этот не к Мишустину, а к вашей УК. Ведь явно газа нет потому, что газовоз „Алтайкрайгазсервиса“ не сумел подъехать к газгольдеру, потому что УК возле него снег не убрала», — делится своими мыслями еще один житель Бийска.