Размер надбавок будет зависеть от благосостояния субъекта — по словам эксперта, доплаты будут производить на региональном уровне. На особые льготы могут рассчитывать граждане старше 70 лет.
«Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 6 тыс. рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 тыс. рублей. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей», — цитирует издание Гавришева.
Вместо доплаты можно выбрать подарки. Отмечается, что надбавку реально получить не только в деньгах, но и в натуральном виде.
Чтобы изменить способ получения услуги, до 1 октября нужно подать заявление. Для этого есть несколько способов: через Пенсионный фонд (в отделении или через личный кабинет на сайте), в МФЦ или на портале Госуслуг.
С октября увеличат и оклады по воинским званиям и должностям военнослужащих. Индексация при этом достигнет 3,7%.
Напомним, недавно в Пенсионном фонде рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года.