1

На сколько увеличится пенсия?

Размер надбавок будет зависеть от благосостояния субъекта — по словам эксперта, доплаты будут производить на региональном уровне. На особые льготы могут рассчитывать граждане старше 70 лет.

«Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 6 тыс. рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 тыс. рублей. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей», — цитирует издание Гавришева.