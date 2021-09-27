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Жизнь

«Вместо денег — кое-что». Какие льготы ждут российских пенсионеров

Российское правительство с 1 октября расширит льготы и увеличит выплаты для пенсионеров, сообщил агентству «Прайм» адвокат Алексей Гавришев. Рассказываем, какие пенсионные надбавки ждут россиян и кто вместо денег сможет получить подарки.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0
1
На сколько увеличится пенсия?

Размер надбавок будет зависеть от благосостояния субъекта — по словам эксперта, доплаты будут производить на региональном уровне. На особые льготы могут рассчитывать граждане старше 70 лет.

«Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 6 тыс. рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 тыс. рублей. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей», — цитирует издание Гавришева.

2
Что, кроме денег, могут получить российские пенсионеры?

Вместо доплаты можно выбрать подарки. Отмечается, что надбавку реально получить не только в деньгах, но и в натуральном виде.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Чтобы изменить способ получения услуги, до 1 октября нужно подать заявление. Для этого есть несколько способов: через Пенсионный фонд (в отделении или через личный кабинет на сайте), в МФЦ или на портале Госуслуг.

3
Какие еще начисления повысятся?

С октября увеличат и оклады по воинским званиям и должностям военнослужащих. Индексация при этом достигнет 3,7%.

Напомним, недавно в Пенсионном фонде рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года.

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