Мужчина снял видео и сравнил кадры с прошлогодним роликом — разница заметна невооруженным глазом. Видео он прислал в паблик Barnaul 22
«Городской пляж в ужасающем положении. Почему копают песок так, что портится единственный бесплатный пляж?», — задается вопросом барнаулец.
Барнаулец также указал на то, что волейбольные площадки оказались практически у обрыва.
Мужчина просит городскую администрацию вернуть пляж в былое состояние.
В январе стало известно о том, что в Барнауле начнется обустройство нового городского пляжа, который будет располагаться на гребном канале. На эти цели из бюджета планируется выделить 66 млн рублей.