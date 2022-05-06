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Жизнь

Вместо пологой косы — крутой овраг. Барнаулец возмутился испорченным городским пляжем

Житель Барнаула посетил городской пляж на острове Помазкин и обратил внимание на то, что пологий склон превратился в настоящий крутой обрыв.

Открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле. 29 июня 2019 год
Открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле. 29 июня 2019 год
Ирина Пергаева

Мужчина снял видео и сравнил кадры с прошлогодним роликом — разница заметна невооруженным глазом. Видео он прислал в паблик Barnaul 22

«Городской пляж в ужасающем положении. Почему копают песок так, что портится единственный бесплатный пляж?», — задается вопросом барнаулец.

Барнаулец также указал на то, что волейбольные площадки оказались практически у обрыва.

Мужчина просит городскую администрацию вернуть пляж в былое состояние.

В январе стало известно о том, что в Барнауле начнется обустройство нового городского пляжа, который будет располагаться на гребном канале. На эти цели из бюджета планируется выделить 66 млн рублей.

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