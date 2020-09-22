Вместо радиолокационной станции на берегу Черного моря появилась дача Сердюкова

У бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова нашли заброшенную дачу в поселке Большой Утриш, который находится на территории заказника, пишет « Комсомольская правда ».

В 2009 году экс-министр обратился к мэру города (на тот момент) Татьяне Евсиковой с просьбой отдать Минобороны территорию бывшей базы отдыха «Динамо» площадью 93 сотки.

База находилась прямо на берегу Черного моря (Змеиное озеро). Местным депутатам, которые должны были принять решение, объяснили, что здесь построят радиолокационную станцию в связи с частичным перебазированием Черноморского флота.

Но через пять месяцев после сделки, без проведения работ по размещению военных объектов, участок вывели из имущества ведомства, продав по заниженной более чем на 56 млн цене коммерческой компании «Ситиинжиниринг». Сумма сделки составила 110 млн рублей.

Было возбуждено несколько уголовных дел, но впоследствии их закрыли, а Анатолий Сердюков, который на тот момент возглавлял министерство, был полностью реабилитирован.

Через несколько лет землю захотели вернуть, но не вышло.

«Оборонное ведомство заявило претензии на участок в 2013 году, а обратилось в суд спустя четыре года, когда все сроки давности миновали», — заявили в Арбитражном суде Краснодарского края.

Минобороны РФ. vk.com/mil

И аннулировать договор продажи земли между ОАО «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО» и ООО «Ситиинжиниринг» суд отказался.

Сейчас в коттедже на территории никто не живет. Участок огорожен забором по всему периметру, а сама стройка заморожена, рассказывают местные жители.

О Сердюкове

Анатолий Сердюков с 15 февраля 2007 по 6 ноября 2012 года занимал должность министра обороны России. Получил неоднозначные, иногда очень критичные оценки своей работы на посту главы силового ведомства. Сердюков был уволен с поста министра обороны РФ осенью 2012 года на фоне расследования дела о масштабных хищениях в его ведомстве. Подозревался в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба, однако был амнистирован.

С 14 декабря 2015 года Анатолий Сердюков получил назначение в Совет директоров холдинга «Вертолеты России». В июле 2017-го года стал председателем совета директоров ПАО «Роствертол».

Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков в 2019 году возглавил совет директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Решение о назначении директора авиационного кластера госкорпорации «Ростех» приняли 8 мая.

Особую скандальную известность Сердюков получил за так и неофициальную связь с подчиненной Евгенией Васильевой, которая получила реальный уголовный срок за крупные хищения в Министерстве обороны России.