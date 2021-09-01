1 сентября 16°C
﻿
Жизнь

Независимо от стажа. Как в России увеличился размер больничных по уходу за детьми

В России вырастет оплата больничного по уходу за дошкольниками. Соответствующую меру ранее в ходе послания Федеральному Собранию предложил президент Владимир Путин.

Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
СС0
1 Сколько денег будут выплачивать на больничном по уходу за детьми?

Стоимость больничного по уходу за ребенком (до 7 лет включительно) увеличится до 100% от среднего заработка. Максимальная выплата за больничный день составит 2,4 тыс. руб. Об этом сообщают РИА Новости.

2 На кого новые правила не распространятся?

Родителям с детьми старше 8 лет расчет будут производить по-старому. Если стаж менее 5 лет, пособие будет равно 60% от среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, более 8 лет — 100%.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
3 Когда изменится порядок выплат?

По-новому начислять деньги по уходу за детьми на больничном будут с 1 сентября.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость