Независимо от стажа. Как в России увеличился размер больничных по уходу за детьми

1 Сколько денег будут выплачивать на больничном по уходу за детьми?
Стоимость больничного по уходу за ребенком (до 7 лет включительно) увеличится до 100% от среднего заработка. Максимальная выплата за больничный день составит 2,4 тыс. руб. Об этом сообщают РИА Новости.
2 На кого новые правила не распространятся?
Родителям с детьми старше 8 лет расчет будут производить по-старому. Если стаж менее 5 лет, пособие будет равно 60% от среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, более 8 лет — 100%.
Деньги, рубли.
CC0
3 Когда изменится порядок выплат?
По-новому начислять деньги по уходу за детьми на больничном будут с 1 сентября.