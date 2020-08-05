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Жизнь

Внешность Анастасии Заворотнюк непоправимо изменилась

Болезнь внесла непоправимые изменения во внешность актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщила бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова.

Анастасия Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк.
www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Артистка не хочет показывать себя публике, пишет «Комсомольская правда».

«Она сильно изменилась. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот что-то подобное сейчас происходит, увы», — заявил один из сотрудников медицинского учреждения, в котором наблюдается Заворотнюк.

В мае певица Наташа Королева, живущая по соседству с Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Московской области, заявила, что артистка идет на поправку. пишет Lenta.ru.

Жена пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка принимает посильное участие в судьбе актрисы. Так, она пожертвовала средства от ледового шоу, в котором катается с супругом Заворотнюк, на лечение актрисы.

Доклад Путину

Ранее лечении Заворотнюк доложили Путину. Институт молекулярной биологии РАН принимает участие в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал директор института Александр Макаров президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам развития генетических технологий.

«Родные артистки передали в институт клетки ее опухоли, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают», — сказал Макаров.

Пока состояние артистки не настолько тревожное, чтобы применять эту технологию, считает директор института.

Институт занимается технологиями лечения людей с терминальной стадией рака при помощи вирусов. И специалистам удавалось существенно продлить жизнь своим пациентам.

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