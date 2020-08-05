Внешность Анастасии Заворотнюк непоправимо изменилась

Артистка не хочет показывать себя публике, пишет «Комсомольская правда».
«Она сильно изменилась. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот что-то подобное сейчас происходит, увы», — заявил один из сотрудников медицинского учреждения, в котором наблюдается Заворотнюк.
В мае певица Наташа Королева, живущая по соседству с Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Московской области, заявила, что артистка идет на поправку. пишет Lenta.ru.
Жена пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка принимает посильное участие в судьбе актрисы. Так, она пожертвовала средства от ледового шоу, в котором катается с супругом Заворотнюк, на лечение актрисы.
Доклад Путину
Ранее лечении Заворотнюк доложили Путину. Институт молекулярной биологии РАН принимает участие в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал директор института Александр Макаров президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам развития генетических технологий.
«Родные артистки передали в институт клетки ее опухоли, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают», — сказал Макаров.
Пока состояние артистки не настолько тревожное, чтобы применять эту технологию, считает директор института.
Институт занимается технологиями лечения людей с терминальной стадией рака при помощи вирусов. И специалистам удавалось существенно продлить жизнь своим пациентам.