Внезапно умер экс-глава закрытого города Росатома

Причины смерти не указываются, но известно что это произошло утром 31 июля.
Пост мэра Трехгорного Сычев покинул в июне 2022 года.
После отставки занял пост советника по взаимодействию с органами власти гендиректора градообразующего предприятия — Приборостроительного завода Росатома.
Трехгорный — одно из закрытых территориальных образований (ЗАТО) в Челябинской области, где расположены предприятия госкорпорации Росатом.
Ранее в Лондоне умер бизнесмен и бывший зять Березовского. Предприниматель скончался от сердечного приступа.
Был женат на дочери Бориса Березовского — Екатерине. У них родились четверо детей.
В России против Шуппе возбуждено уголовное дело, его обвиняли в организации убийства предпринимателя Александра Минеева.