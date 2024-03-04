Внезапно умер победитель чемпионата по бодибилдингу

Спустя два дня после масштабных соревнований в Екатеринбурге скончался известный бодибилдер Дмитрий Кимак.

Ему было 28 лет. За два дня до смерти он завоевал кубок чемпиона на соревнованиях в ЦК «Урал», пишет e1.ru.

Парень внезапно упал дома и потерял сознание.

Он работал фитнес-тренером и вел свой канал. На здоровье не жаловался. Весной собирался побороться за кубок Урала и Сибири по бодибилдингу.

Сейчас выясняется причина скоропостижной смерти.

Ранее на тренировке внезапно умер 17-летний российский хоккеист. Это нападающий клуба «Эконива-Бобров» Венедикт Осипов. Прибывшие на место врачи не смогли спасти его жизнь. Команда проходила медосмотр, все было нормально.

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила — Венедикт Осипов умер от остановки сердца.

Также умер от опухоли мозга молодой и талантливый форвард российского хоккейного клуба. Это нападающий уфимского «Салавата Юлаева», серебряный призер молодежного чемпионата мира Родион Амиров.

Ему был 21 год. Он боролся с болезнью полтора года.

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