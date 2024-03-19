Внезапно умер замдиректора «Имперского русского балета»

В возрасте 59 лет умер Витаутас Таранда, заместитель директора «Имперского русского балета».

Это случилось накануне, пишет kp.ru.

Причина смерти не указывается.

Окончил Московское Академическое хореографическое училище, работал в Большом театре. С 1994 года занимал должность замдиректора "Имперского русского балета". Награжден орденом Дягилева 1 степени за вклад в искусство.

Накануне в Москве прошла церемония прощания с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Он скончался в больнице 15 марта. Ему было 89 лет.

Александр Ширвиндт был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". На сцене он играл множество ролей, которые стали классикой советского кинематографа.

Самое важное - в нашем Telegram-канале