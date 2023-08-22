Внезапно: в шоу "Давай поженимся" появится искусственный интеллект

В новых выпусках появится искусственный интеллект. Он направо и налево будет раздавать ценные советы телеведущим. А также займется прогнозами в развитии отношений пар.

Программа выйдет после долгого перерыва.

В кресла ведущих вернутся Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Ранее сообщалось, что основные съемочные дни придутся на сентябрь, а "телестарт" шоу — на октябрь. Но, видимо, руководство первого канала решило изменить планы и запустить пилотный выпуск в августе.

Гузеева предстанет перед зрителями в новом образе — малиновом брючном костюме, с завитыми волосами и ярким макияжем.

О шоу

Первые выпуски шоу вышли в 2008 году. Тогда передачу вела актриса Дарья Волгова. Спустя три месяца на смену ей пришло легендарное трио – Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина.

В конце февраля 2022 года передача временно закрылась. Гузеева в тот момент сосредоточилась на общении с близкими и новом хобби – лепке пельменей.