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Жизнь

Внезапно: врачи рассказали, что нужно есть на ночь для похудения

Зарубежные диетологи рассказали о необходимости позднего перекуса для избежания набора лишнего веса, сообщает Food.news.

Мясо. Стейк.
Мясо. Стейк.
Oliver Hallmann, CC BY-SA 2.0, part from original

Употребление пищи незадолго до сна особенно полезно для диабетиков, уверены эксперты. Вечером необходимо употреблять небольшие количества пищи, при этом выбирая продукты с высоким содержанием белка и низким содержанием жира и углеводов. Такой рацион поможет держать в норме уровень сахара в крови во время сна.

В число продуктов для поздних перекусов входят вареные яйца, миндаль, грецкий орех, греческий йогурт без сахара, а также помидоры, огурцы и морковь — они помогут не набирать лишние килограммы, пишет bfm.ru.

Те же, кто хочет похудеть, могут поздно поужинать небольшим стейком из мяса или рыбы с овощным гарниром.

Ранее сообщалось, что в ходе исследования выяснили: те, кто ежедневно употреблял орехи в пищу добились сокращения рисков почти на 20%, пишет Газета.ру. Связь между орехами в рационе и долгой жизнью ученые обнаружили. Однако доказать причинно-следственную связь им еще не удалось. Хотя наблюдали за испытуемыми не один год.

Те, кто регулярно ел орехи, в итоге стали стройнее. Их показатели ожирения, уровень холестерина и сахара в крови были ниже чем у тех, кто их не употреблял.

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