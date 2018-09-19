Внимание! Голосование за Мисс ИТ 2018 открыто

Организаторы конкурса «Мисс ИТ 2018» сообщают о старте голосования за участниц регионального конкурса «Мисс ИТ 2018». У вас есть возможность проголосовать сразу на двух сайтах: missit22.ru и www.wday.ru

Шестнадцать прекрасных девушек ждут вашей поддержки!

Голосование на MISSIT22.RU

Голосовать можно один раз в сутки за одну девушку с одного IP-адреса. По итогам голосования десять участниц, которые наберут наибольшее количество ваших голосов, пройдут в финал конкурса «Мисс ИТ 2018».

Голосование на WDAY.RU

Интернет-партнер конкурса «Мисс ИТ» портал Woman’s Day

Подробнее на wday.ru традиционно проводит голосование в разделе Конкурсы. Регистрация для голосования не нужна. Голосовать можно один раз в сутки с одного IP адреса. Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей в номинации «Мисс зрительских симпатий» и получит специальный приз от портала Woman’s Day во время финальной церемонии «Мисс ИТ 2018», которая состоится 18 октября в рамках закрытия «Алтайского регионального ИТ-Форума 2018».

Голосование за Мисс ИТ 2018 открыто! Фото: архив компании «Галэкс»

Голосование за участниц на портале Woman’s Day (номинация «Мисс зрительских симпатий») закрывается в 18.00 по местному времени 23 сентября. Голосование за участниц на MISSIT22.RU (выбор десяти финалисток) закрывается в 18.00 по местному времени 23 сентября.

Финал конкурса и объявление результатов состоится 18 октября в рамках Алтайского регионального ИТ-Форума в Алтайском краевом театре Драмы.