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Жизнь

Внук прокомментировал присвоение Эдите Пьехе звания почетной гражданки Петербурга. С 15 попытки

Певец Стас Пьеха прокомментировал решение присвоить его бабушке Эдите Пьехе звание почетной гражданки Санкт-Петербурга, пишет 78.ru.

Дом Гансена в Санкт-Петербурге.
Дом Гансена в Санкт-Петербурге.
Скриншот google.com/maps

Как сказал внук, "это не просто справедливо — справедливо было бы сделать это много лет назад".

Он также возмутился тем, что звание бабушка получила только с 15-й попытки, указывает Газета.Ru.

Эдита Пьеха живет в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом и нечасто видится с родными. Внук приезжает к ней раз в месяц, а в основном они поддерживают связь по телефону.

Что произошло

Заксобрание Санкт-Петербурга приняло решение о присвоении статуса почетного гражданина накануне на закрытом заседании.

"Бабино чудо"

Стас Пьеха часто слышит в свой адрес, что без знаменитой бабушки на сцену не пробился бы. Исполнитель уже привык к таким комментариям и не обращает на них внимания. Он говорил, что в начале карьеры резко реагировал на подобные слова, а сейчас относится с юмором, называя себя «бабиным чудом».

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