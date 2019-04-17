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Жизнь

Внушает страх: как выглядит горный призрак на фото

Брокенский или горный призрак — необычное природное явление, от вида которого кровь стынет в жилах. Это странная тень, которую можно наблюдать в горной местности.

Тени Барнаула.
Тени Барнаула.
Михаил Хаустов

Впервые тень увидел и описал ученый и богослов Иоганн Зильбершлаг в 1780 году. Названо это явление в честь пика Брокен в Германии, так как именно здесь «призрак» встречался чаще всего.

Однако ничего мистического в этой оптической иллюзии нет. Брокенский призрак — это обычная тень наблюдателя, которая видна на поверхности тумана или на облаках в противоположном направлении от солнца. Это длинная тень, окольцованная радугой. Обычно призрака можно увидеть в горах либо в небе, когда самолет отбрасывает тень на облака.

Чтобы увидеть «призрака», нужно смотреть вниз со склона горы (отсюда и название «горный призрак») или с любой высокой точки, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что составлен рейтинг самых жутких мест во Вселенной.

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