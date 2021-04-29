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Жизнь

Внутри сидел человек и двигал стрелки. 5 интересных фактов о барнаульских городских часах

Городские часы на проспекте Строителей однажды позволили человеку обрести власть над временем, часы «Под шпилем» приветствовали третье тысячелетие, а на Исакова мистически останавливались во время катаклизма. Altapress.ru публикует подборку интересных фактов о городских часах.

Часы.
Часы.
Михаил Хаустов

1. Здание «Под шпилем» не всегда было украшено часами. Идея их создания принадлежит Владимиру Иванову, который в 1999 голу был главой Октябрьского района, а создал часы инженер Владимир Денисов. Механизм вместе с циферблатом весили около 100 кг. Их торжественно открыли 29 декабря 1999 года, за несколько дней до наступления нового тысячелетия.

Циферблат часов на доме &quot;Под шпилем&quot;.
Циферблат часов на доме «Под шпилем».
Настасья Коваленко

2. На новом здании театра кукол «Сказка» установили большие часы стоимостью почти полмиллиона рублей.

В Барнауле завершили строительство театра кукол &quot;Сказка&quot;
В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка»
Анна Зайкова

3. Около 2000-го года часы на здании по адресу Строителей, 22 перестали работать. Это произошло перед Парадом Победы. Не было никакой возможности быстро их починить, а решить проблему было необходимо. Поэтому в башню посадили человека, который каждую минуту подкручивал стрелки. Никто из барнаульцев так и не заметил, что несколько часов «временем управлял человек».

&quot;Горсвет&quot; ремонтирует часы на доме на проспекте Строителей, 22.
«Горсвет» ремонтирует часы на доме на проспекте Строителей, 22.
Настасья Коваленко

4. Часы на Георгия Исакова можно смело отнести к городским легендам. Во-первых, их установили несколько десятилетий назад — еще в 1980 году. А во-вторых, в 2018 году они получили неофициальное звание «мистических». В июне 2018 они остановились во время сильного грозового шторма. В нескольких изданиях эту ситуацию назвали «мистической».

Часы.
Часы.
Михаил Хаустов в facebook.com

5. В свое время часы «Под шпилем» пострадали от рук особо впечатлительных барнаульцев. Когда шел ремонт крыши здания, попасть на чердак было легко. Многие кусочки достопримечательности, включая части механизма и циферблат, растащили.

Анна Карпова

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