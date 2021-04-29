Внутри сидел человек и двигал стрелки. 5 интересных фактов о барнаульских городских часах

Городские часы на проспекте Строителей однажды позволили человеку обрести власть над временем, часы «Под шпилем» приветствовали третье тысячелетие, а на Исакова мистически останавливались во время катаклизма. Altapress.ru публикует подборку интересных фактов о городских часах.

1. Здание «Под шпилем» не всегда было украшено часами. Идея их создания принадлежит Владимиру Иванову, который в 1999 голу был главой Октябрьского района, а создал часы инженер Владимир Денисов. Механизм вместе с циферблатом весили около 100 кг. Их торжественно открыли 29 декабря 1999 года, за несколько дней до наступления нового тысячелетия.

Циферблат часов на доме «Под шпилем». Настасья Коваленко

2. На новом здании театра кукол «Сказка» установили большие часы стоимостью почти полмиллиона рублей.

В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова

3. Около 2000-го года часы на здании по адресу Строителей, 22 перестали работать. Это произошло перед Парадом Победы. Не было никакой возможности быстро их починить, а решить проблему было необходимо. Поэтому в башню посадили человека, который каждую минуту подкручивал стрелки. Никто из барнаульцев так и не заметил, что несколько часов «временем управлял человек».

«Горсвет» ремонтирует часы на доме на проспекте Строителей , 22. Настасья Коваленко

4. Часы на Георгия Исакова можно смело отнести к городским легендам. Во-первых, их установили несколько десятилетий назад — еще в 1980 году. А во-вторых, в 2018 году они получили неофициальное звание «мистических». В июне 2018 они остановились во время сильного грозового шторма. В нескольких изданиях эту ситуацию назвали «мистической».

Часы. Михаил Хаустов в facebook.com

5. В свое время часы «Под шпилем» пострадали от рук особо впечатлительных барнаульцев. Когда шел ремонт крыши здания, попасть на чердак было легко. Многие кусочки достопримечательности, включая части механизма и циферблат, растащили.

Анна Карпова