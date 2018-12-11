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Жизнь
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Во Франции ввели чрезвычайное положение

Из-за протестов граждан, президент Франции Эмманюэль Макрон ввел в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение, пишет ТАСС.

Беспорядки во Франции из-за предполагаемого увеличения налога на бензин.
Беспорядки во Франции из-за предполагаемого увеличения налога на бензин.
Facebook.

Мобилизация должна помочь ответить «более быстрым снижением налогов, более правильным управлением расходами, а не только их сокращением», — пояснил президент в прямом эфире телеканала BFM. Франции нужны более справедливые, простые и понятные правила, которые компенсируют усилия на работе, отметил он.

Эмманюэль Макрон пообещал повышение минимальной зарплаты в стране с 2019 года на 100 евро в месяц и не облагаемую налогом пенсию в конце года тем, кто получает меньше 2 тыс. евро в год. В развитии страны должны помочь более состоятельные граждане, однако вводить налог на богатство там не планируют, чтобы избежать их миграции.

Что происходит во Франции

Во Франции с 17 ноября проходят акции протеста «желтых жилетов». Сначала граждане выступали против роста цен, а бензин, а затем увеличение налогов и дороговизну жизни. Выступления сопровождаются погромами. Задержано около 4,5 тыс. человек.

Россию уже обвинили в причастности к массовым беспорядкам во Франции. Накануне Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела никаких стран, и более того — не собирается этого делать в будущем.

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