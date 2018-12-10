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Политика
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Песков ответил на обвинения в причастности России к беспорядкам во Франции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что какие-либо утверждения о возможной причастности России к протестам во Франции являются клеветой. Он подчеркнул, что Россия с большим уважением относится к суверенитету Франции, пишет «Лента.ру».

Беспорядки во Франции из-за предполагаемого увеличения налога на бензин.
Беспорядки во Франции из-за предполагаемого увеличения налога на бензин.
Facebook.

Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела никаких стран, и более того — не собирается этого делать в будущем, сказал песков. Москвва придает большое значение развитию отношений с Парижем, сообщил пресс-секретарь глав государства.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ведомства страны изучат информацию о возможной причастности России к местным массовым акциям протеста. В организации массовых беспорядков во Франции, случившихся в последние годы Россию обвинила Служба безопасности Украины.

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