Песков ответил на обвинения в причастности России к беспорядкам во Франции

Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела никаких стран, и более того — не собирается этого делать в будущем, сказал песков. Москвва придает большое значение развитию отношений с Парижем, сообщил пресс-секретарь глав государства.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ведомства страны изучат информацию о возможной причастности России к местным массовым акциям протеста. В организации массовых беспорядков во Франции, случившихся в последние годы Россию обвинила Служба безопасности Украины.